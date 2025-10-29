Hayaller fevkalade, gerçekler fiyasko

Haber Merkezi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde önceki gün saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa başta olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Büyük paniğe yol açan depremin ardından en büyüğü 4.8 olmak üzere 500'e yakın artçı meydana geldi. 4 binanın yıkıldığı, GSM operatörlerinin bir kez daha çöktüğü deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Afet anı ve sonrasında gerçekten fevkaladeyiz” açıklaması ise tepki çekti.

Sındırgı'da önceki gün yaşanan depremin ardından yurttaşlar geceyi sokakta geçirdi. 10 Ağustos'ta da 6,1 büyüklüğünde depremi yaşayan kentte ağır hasar alan ve boşaltılan 3 bina ile bir dükkan son depremde yıkıldı. Binaların boş olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Depremin ardından Sındırgı'ya giden İçişleri Bakanı Yerlikaya, 26 kişinin hafif yaralandığını söyledi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da yaralanmaların doğrudan depremden değil, atlama ve düşme gibi ikincil nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Depremden etkilenen Manisa’da da valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildi. Yaralanan 40 kişinin hastaneye başvurduğu ve 39 kişinin taburcu edildiğini kaydedildi.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Sındırgı’nın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Depremin ardından açıklama yapan uzmanlar da 10 Ağustos’tan bu yana bölgedeki deprem hareketliliğinin olduğunu vurgulayarak sarsıntıların deprem fırtınası şeklinde devam edebileceğini belirtti.

∗∗∗

KENTLER DEPREME HAZIR DEĞİL

Sındırgı'da peş peşe yaşanan ve çevre illerden de hissedilen deprem endişe yarattı. Bu endişenin nedeni ise uzmanların da sık sık belirttiği gibi depreme hâlâ hazır olmamamız. İktidar kanadı ise uzmanların açıklamaları bir yana depreme karşı dirençli kentler hazırlamaktan çok uzak. Son olarak depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, skandal bir açıklamaya imza attı. Deprem korkusuyla yurttaşlar geceyi sokakta geçirirken Yerlikaya, Türkiye'nin acil müdahale planında çok iyi durumda olduğunu savundu. Yerlikaya "Mütevazı olmayalım. Türkiye acil müdahale planı dinamik bir süreç, devamlı kendisini güncelliyor. Afet anı ve sonrasında biz fevkaladeyiz” dedi.

∗∗∗

ACİLEN ÖNLEM ALINMALI

Depremin ardından bölge sağanağa teslim oldu. Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekipler, şiddeti giderek artan sağanak altında çalışmakta zorlandı. Depremin korkusuyla evlerine giremeyen yurttaşlar ise kamu binalarında, camilerde, okullarda, otoparklarda ve çadırlarda bir arada endişeyle bekledi. Yurttaşlar depreme karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.