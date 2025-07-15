Hayalleri çalmayın

Haber Merkezi

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ’nın sonuçlarının açıklanmasının üzerinden dört gün geçti ancak tartışmalar bitmedi. 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alması sınavla ilgili şaibeleri gündeme getirdi.

Geçen yıla göre iki katına çıkan birinci sayısı LGS tarihinin rekor sayısı olarak belirlenirken 15 Haziran tarihinde öğrenciler henüz sınavdayken soru kitapçıklarının pdflerinin bazı gruplarda paylaşılması, sınav güvenliği konusunda kamuoyunda tepkilere neden oldu.

SORULAR DOLAŞIMA SOKULDU

Sınav bitmeden önce sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğunu anımsatan eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, Bakanlığın yönergesine göre kitapçıkların sınavlar bittikten ancak 1 gün sonra sınava giren adaylara teslim edilebileceğinin altını çizdi.

Aydoğan, “Yaklaşık 1 milyon çocuğun geleceğinin belirlendiği sınavda, kitapçıklar ve cevaplar sınav gününde mesaj gruplarında paylaşıldı ve bu kabul edildi. Bakanlık kendi sınav güvenliğini sağlayamıyor” dedi.

15 Haziran günü sınav bitmeden önce soruların ve cevapların bazı WhatsApp gruplarında paylaşıldığı ortaya çıkmış ve Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, soruların sınav bitmeden paylaşıldığını doğrulamış ancak sınavın güvenliğini riske edecek bir durum yaşanmadığını söylemişti.

12 Temmuz’da yazılı bir açıklama yayınlayan MEB “2025 yılı merkezi sınavı geçmiş yıllarda olduğu gibi sınavın ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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SONUÇLARI ŞEFFAF ŞEKİLDE AÇIKLAYIN

TBMM’de basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş LGS ile ilgili gündemde olan konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Özçağdaş, sınav devam ederken Bursa, Adana, Diyarbakır ve İstanbul’da sınav kitapçıklarının velilerin de olduğu bazı gruplarda paylaşıldığını aktardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in konuyu doğrulayan ve suç duyurusunda bulundukları açıklamasını okuyan Özçağdaş şöyle konuştu: “Bütün bunlar bize ne anlatıyor olabilir? Tarihin en yüksek sınav birincisinin, tam puan alan öğrencinin çıkması, sınav bitmeden sınav sorularının ekran görüntüsü olarak değil orijinal pdfleriyle il il mahalle mahalle ortalıkta geziyor olması, çok şüphe çekecek şekilde bazı kişilerin; örneğin sınavda bir yıl önce çocuğu tam puan alanların bu süreçlerin içinde olması, bazı siyasilerin yakınlarının olması başlı başına soru işareti oluşturuyor. Ve Yusuf Tekin bunlar olur diyor. Bunlar olmaz. Bir milyona yakın öğrencinin hayallerini çalamazsınız. Çaldırtmayız size.”

Bakan Yusuf Tekin’e seslenen Özçağdaş “Ölü taklidi yapmayı bırak, sınavın sonuçlarını şeffaf bir şekilde açıkla” ifadelerini kullanırken sınav sorularını sızdıran kişilerin de araştırılarak bir an önce kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Birçok veli de iddiaların aydınlatılması ve soruları sızdıranların açığa çıkması için tepki gösterdi.