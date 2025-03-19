Hayalleri dayanışma ile hayat buluyor

Haber Merkezi

Gezi Direnişi sırasında katledilen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz yaşasaydı dün 31 yaşında olacaktı. ALİKEV, "Ali İsmail’in hayalleri, her dayanışma anında hayat buluyor” açıklaması yaptı.

Gezi Direnişi sırasında dövülerek katledilen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, yaşasaydı 31 yaşında olacaktı. Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından yapılan açıklamada, "Ali İsmail’in hayalleri, her dayanışma anında hayat buluyor. Onu sevgiyle, özlemle ve umutla anıyoruz" denildi. Korkmaz, Hatay’da düzenlenen törenle anıldı.

Eskişehir’de, 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı eylemleri sırasında polisler ve eli sopalı kişiler tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, yaşasaydı 31 yaşında olacaktı.

ALİKEV'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: ‘‘Bugün Ali İsmail Korkmaz’ın doğum günü. Yaşasaydı 31 yaşında olacaktı… Onun hayalleri, inancı, dayanışmayı büyütme isteği ve daha güzel bir dünya için attığı adımlar, hepimizin yüreğinde yaşamaya devam ediyor. Ali İsmail, hayatı boyunca paylaşmanın, birlikte güçlenmenin değerini bilerek yaşadı. Bugün biz de ALİKEV olarak onun izinden gidiyor, gençleri destekliyor, dayanışmayla umudu büyütüyoruz. Ali İsmail’in düşleri, her dayanışma anında hayat buluyor. Ali İsmail’i sevgiyle, özlemle ve umutla anıyoruz.’’

Ali İsmail Korkmaz dan Hatay’daki Ekinci Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Sosyal medyada da yurttaşlar, Ali İsmail’in doğum gününde onu unutmayacakların vurguladı. Ali İsmail’in dövülerek katledildiğinin hatırladığıldığı paylaşımlarda, ‘‘Seni de sana atılan o sen tekmeyi de unutmayacağız’’ ifadeler kullanıldı.