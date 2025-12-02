Hayalleri yarıda kalan Ceylin için adalet talebi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, otomobilin mıcırlı yolda takla atması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ceylin Işık'ın Kayseri’de yaşayan ağabeyi Yılmaz Işık, kaza sonrası serbest bırakılan 18 yaşındaki sürücü S.Y.’nin tutuklanmasını istediklerini söyledi.

Olay, 8 Kasım'da saat 22.00 sıralarında, Selçuk Çamlık-Acarlar Mahallesi kara yolunda meydana geldi. S.Y.’nin mıcırlı yolda kontrolünü yitirdiği otomobil savrularak, karşı şeride geçip takla attı. Sürücü S.Y. ve yanındaki arkadaşlarından 18 yaşındaki E.B. ile kaza anında kırılan arka camdan yola fırladığı belirtilen Ceylin Işık yaralandı. Hastaneye kaldırılan Işık, kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ceylin Işık'ın ağabeyi Yılmaz Işık, kardeşinin liseyi birincilikle bitirdiğini ve hayalinin uçak mühendisliği olduğunu belirterek ‘‘Kaza raporlarında yüzde 100 kusurlu bulunmasına rağmen serbest bırakıldı. Neden insan hayatı bu kadar ucuz? Ceylin hiçbir şekilde geri gelmeyecek, onun yerini hiçbir şey doldurmaz. Ama sürücünün cezalandırılması bir nebze de olsa bizim acımızı hafifletecektir’’ dedi.