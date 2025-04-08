‘Hayallerimizi çaldınız’

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için düzenlediği mülakat sonucu kontenjan dışına itilen ataması yapılmayan öğretmenlerin başlattığı “Adalet Nöbeti” 155’nci gününü geride bıraktı. Dün Ankara’da bulunan MEB binası önünde bir araya gelen ataması yapılmayan öğretmenler, mülakat sonucunda mağdur edildiklerini belirterek ek atama taleplerini yineledi.

Ataması yapılmayan öğretmenler, MEB önünde yaptıkları açıklamada, “Tekrar Bakanlık önüne geldik çünkü bu kötülüğe, bu zulme sabredecek gücümüz yok” dedi.

EMEĞİMİZİN PEŞİNİ BIRAKMAYIZ

Bugün ve yarın yeniden Bakanlık önünde bir araya geleceklerine dikkat çeken ataması yapılmayan öğretmenler, “155 gündür yüreğimizde aynı acı aynı öfke var. Tekrar buradayız, çünkü bizden çaldığınız yalnızca emeğimiz değil, hayallerimiz, mesleğimiz, hayatımız! Tekrar buradayız, çünkü bu büyük adaletsizliğe artık bir son vermek istiyoruz! 1611 öğretmenin emeğiyle elde ettiği başarıyı skandal bir mülakatla yok edenler, sürecin başından beri bizi davaya yönlendirip bu adaletsizliğin davalarla kısa sürede çözüleceğini söyledi. Ancak 155 gündür ne ortada böyle bir gerçek ne de böyle bir mahkeme kararı var” denildi.

Açıklamada, “Sormak istiyoruz: Yüreği yanan insanlara yeniden hayal kırıklığı yaşatmak zulüm değil de nedir? Bu kadar kötülüğe hevesinizin kaynağı nedir? Biz bu oyalamaya, bu aldatmacaya artık müsaade etmiyoruz. Siz yaptınız siz çözeceksiniz diyoruz. Yuvarlama ortada, şehirler, komisyonlar arası büyük puan farkı ortada. Bütün adaletsizlikleriniz gün gibi ortada. Davayla, mahkemeyle değil, hakkımızı nasıl gasp ettiyseniz öyle teslim edeceksiniz! Sayın Bakan 155 gündür mağduriyetin gerçek sebebini konuşmak yerine anlamsız ezberlerini dayatmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Sayın Bakan, sebep olduğu adaletsizliği ısrarla reddediyor hatta en adil mülakatı yaptığını iddia ediyor. Kendisine bu inadın bu ısrarın boşa olduğunu söylüyoruz. ‘Bu skandalı unuttururum, sümen altı ederim, davalarla mülakata meşruluk kazandırırım’ diye sakın beklemesin. Çünkü biz emeğimizin, hakkımızın peşini asla bırakmayacağız.”