Hayat, aşk, isyan ve özgürlük...

Yeşer SARIYILDIZ

Feminist hareketin yaşayan en önemli isimlerinden Gloria Steinem’in yıllar boyunca farklı metinlerinden derlenen ‘‘Gerçekler Sizi Özgürleştirir Ama Önce Öfkelendirir’’ kitabı, Düşbaz Yayınları etiketiyle Türkçeye kazandırıldı. Hayat, aşk ve isyan üzerine düşüncelerini yalın ama sarsıcı bir dille paylaşan Steinem’in kitabı, çevirmen Elif Doğan ve editör Cansu Canseven’in titiz çalışmasıyla Türkçede okurla buluşuyor.

Steinem’in Türkiye’de geç keşfedilmesinin büyük kayıp olduğunu söyleyen çevirmen Elif Doğan, bu çevirinin kendisi için kişisel sorumluluk anlamı taşıdığını vurguluyor. Doğan’a göre Steinem, “içine doğduğu beyaz ayrıcalığın çok ötesine geçmiş, dünyanın farklı yerlerindeki kadınların deneyimlerini dinlemiş ve bu tanıklıklardan yepyeni bir anlatı kurmuş bilge bir kadın.”

Yaklaşık bir buçuk aydır okurla buluşan kitabın aldığı geri dönüşler de bu ihtiyacı doğrular nitelikte. Doğan, “Birçok okur, daha önce hiç tanımadığı bu kadının sözlerinde kendini bulduğunu söylüyor. Bu, kitabın tam da olması gereken yere temas ettiğini gösteriyor,” diyor.

Gerçekler Sizi Özgürleştirir Ama Önce Öfkelendirir

Yazan: Gloria Steinem

Çeviren: Elif Doğan

Düşbaz, 2025

AZ KELİMEYLE ÇOK ŞEY

Steinem’in dili yalın, gündelik ve akademik jargondan özellikle uzak. Feminist düşünceyi soyut tartışmalardan çıkarıp hayatın tam ortasına koyan bu dil, çeviri sürecinde ayrı bir dikkat gerektirmiş. Elif Doğan, bu kitabın önceki çevirisine kıyasla kendisini farklı bir şekilde zorladığını anlatıyor: “Gloria Steinem az kelimeyle çok şey anlatabilen bir bilge. Bazen çok karmaşık bir meseleyi tek bir cümleyle özetliyor. Türkçede bu sadeliğin hakkını verebilmek için sınırlarımı epey zorladım.”

Doğan’a göre akıcı bir çeviriyle birlikte, kavramsal ve politik bir dikkat de gerekiyor. Özellikle İngilizcede yerleşik olan, Türkçede birebir karşılığı bulunmayan ifadelerde bu hassasiyet öne çıkıyor. Örneğin “people of color” ifadesini “beyaz olmayan” şeklinde çevirmemeyi bilinçli bir tercih olarak anlatıyor Doğan: “‘Beyaz’ı norm olarak almamak, tam da Steinem’ın yapacağı bir şey.”

EDİTORYAL BİR ORTAKLIK

Kitabın editörü Cansu Canseven ise süreci bir editör-çevirmen işbirliği olarak tanımlıyor. Steinem’ın metinlerinin gücünün sadeliğinden geldiğini vurgulayan Canseven, Türkçede de bu samimiyeti korumanın temel editoryal ilke olduğunu söylüyor. “Çevirinin diller ve kültürler arası bir ilişki olduğunu kabul ederek ilerledik” diyen Canseven, biçim, biçem ve mesaj arasında sürekli seçimler yaptıklarını anlatıyor. Kitapta yer alan sloganvari cümleler ve görseller, bu dengeyi daha da görünür kılmış.

Özellikle görsellerle birlikte kullanılan kısa cümlelerde biçimin zaman zaman dilin önüne geçtiğini belirten Canseven, boncuklu bilezik örneğini paylaşıyor:

“Elif’in ‘El ele güzeliz, tek değil’ çevirisi çok güzeldi ama boncuk sayısı buna izin vermiyordu. Sonunda ‘Ast üst değiliz, yan yanayız’ dedik. Biçimle oynadık ama mesajı koruduk.”

Editoryal süreçte herhangi bir cümleyi özellikle öne çıkarmaktan kaçındıklarını söyleyen Canseven, hedeflerinin var olan metni “daha iyi nasıl ifade edebiliriz” sorusuyla ele almak olduğunu vurguluyor. Buna rağmen bazı küçük ama anlamlı müdahaleler de var: Doğum kontrol hapı görselinde yer alan kadın isimlerine Rojin’in eklenmesi gibi.

KİŞİSEL OLAN POLİTİKTİR

Kitapta sıkça karşılaşılan ve özünde Robin Morgan’a ait olan “kişisel olan politiktir” ifadesi, Türkiye’de de uzun süredir feminist mücadelenin merkezinde. Elif Doğan’a göre bu farkındalık son yıllarda giderek güçleniyor: “Giderek daha fazla kadın, yaşadıklarının bireysel değil sistemik bir adaletsizliğin sonucu olduğunu fark ediyor. Elbette yol uzun ama geldiğimiz yeri de görmezden gelmemek gerek” Ve ekliyor: “Geldiğimiz noktada, ataerkiyle pazarlık yapmaktan yorulan erkeklerin işbirliğinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette bu, onların üzerine düşen bir sorumluluk, ancak feminist mücadeleyi bir adım öteye taşıyacak olan şeylerden biri, ataerkil düzene erkeklerin de başkaldırması olacak.”

“Aile Yılı” ilan edilen bir dönemde yayımlanan kitap, aile kavramına dair de çarpıcı tespitler içeriyor. Cansu Canseven’e göre Steinem’ın en sarsıcı cümlelerinden bazıları tam da burada ortaya çıkıyor: “‘Erkekler hamile kalsaydı kürtaj kutsal bir ayin olurdu’ gibi cümleler hâlâ çok güçlü. Ama beni en çok etkileyenlerden biri şu oldu: ‘Bizim asıl meselemiz yeni şeyler öğrenmek değil, eski ezberleri unutmaktır.’”

Canseven, aileyi romantize eden anlatıların aksine, aile içi şiddetin ve eşitsizliğin görünür kılınmasının önemine dikkat çekiyor. “Kadınlara en büyük kötülüğün çoğu zaman en yakınlarındaki erkeklerden gelmesi” gerçeğinin kitapta açıkça dile getirilmesini, Steinem’ın dönüştürücü gücünün bir parçası olarak görüyor.

YALNIZ DEĞİLİZ

Editörlük sürecinin kendi hayatıyla da kesiştiğini söyleyen Canseven, özellikle annelik üzerine yazılan bölümlerin kendisinde güçlü yankı uyandırdığını anlatıyor. “Kadın olmak da anne olmak da bir mücadele alanı” diyen Canseven, Steinem’ın anneliği bir kimlikten çok bir fiil olarak ele alışını önemli buluyor.

Gerçekler Sizi Özgürleştirir Ama Önce Öfkelendirir, Steinem’ın yıllardır söylediği gibi, okuru rahatlatmak için değil; düşündürmek, sarsmak ve harekete geçirmek için yazılmış bir kitap. Türkçedeki bu yeni karşılaşma da tam olarak bunu yapıyor.