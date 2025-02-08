Hayat pahalılığı turizmi de vurdu

Ebru ÇELİK

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 28'inci kez kapılarını açtı. Dünyanın 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Fuara ülkenin dört bir yerinden kentlerini tanıtmak amaçlı belediyeler, tatil acenteleri ve tatil yapmak isteyenler katıldı. Fuarda belediye başkanları ve turizm sektöründe olan katılımcılar yaşanan sorunları ve beklentilerini anlattı.

YURTDIŞINDA DAHA UCUZ

Katılımcılardan Marmaris Belediyesi Başkanı Acar Ünlü, turizm sektöründe yaşanan sorunların ülkedeki ekonomik durumdan bağımsız olmadığını söyledi. Ünlü, “Turizmde hem genel hem de yerel olarak yaşanan başlıca sorunlardan biri ekonomi. Ülkenin ekonomisinin kötüye gitmesi turizmi de büyük ölçüde etkiliyor. Artık yurtdışında tatil yapmak ülkemizde yapmaktan daha ucuz. Bu yüzden yurttaşlar yurtdışına çıkmak istiyor. Turistler ise Türkiye’nin pahalılığından şikâyet ediyor. Bu sorun tatil yapana olduğu gibi tatil yaptıran konaklama tesislerine ve acentelere de sorun” dedi.

Kaynak yetersizliğinden otelcilerin de belediyelerin de turistlere ve yerlilere donanımlı hizmet sağlayamadığını aktaran Ünlü, şu şekilde devam etti: “Marmaris’in nüfusu 96 bin. 96 bine göre planlayıp bütçe alınıyor, çalışan alınıyor. Yazın bu nüfus 800 binlere çıkıyor. 96 bin kişilik ayarlanmış sistemle kat kat fazla insana hizmet etmeye çalışıyoruz ve kolay değil. Ayrıca kendi yurttaşına harcayacağın bütçeyi gelen misafirlere de harcıyorsun, yurttaşın hizmetini eksik yapıyorsun. Bu şekilde olmamalı. Gelen turistlerden kent vergisi alınmalı ve bizlere de finansal destek yapılmalı ki kentimize yeteri kadar hizmet sağlayalım. Otellerimiz ve kentimiz gelen misafirlere hep hazırlıklı olmalı.”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da turizmin en büyük sorununun sabit kur olduğunu söyledi. Karaca şöyle konuştu: “Kur serbest bırakılmadığı için girdiler de çok yüksek, dışarıdan gelen turistler için bile çok pahalı bir ülke haline geldik. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde deniz, kum, güneş, tarihi, doğası olan bir yer yok. Buna rağmen ülkeyi çok iyi işleyemediğimizi düşünmüyorum. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı üzerinden çoğu ülke yüzde 2 konaklama vergisi alıyor tanıtım için. Bizde bütün tanıtımı belediyeler yapıyor. Ülkemizi ekonomik açıdan kalkındırma aracı olan turizme daha fazla bütçe ayırılması gerekiyor.”

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tanıtım Şube Müdürü Ali Rıza Alan ise sektördeki yasadışı rehberlik, konaklama tesisi ve acentelerden dolayı yerel halkın da yabancı turistlerin de tepki gösterdiğini aktardı. Alan, şu ifadeleri kullandı: “Yasa dışı veya yasal rehberlik hizmetlerinde rehber ücret karşılığında kafileyi ücret aldığı mekânlara götürüyor. Bu normal rotanın, otelin veya bizim belirlediğimiz yerler dışında oluyor. Bir diğer sorun, Turizm Bakanlığı'nın 2025 için hedefi 100 milyon turist ağırlamak. Biz burada şunu konuşabiliriz; 100 milyon turist İspanya'ya gittiğinde ne kadar gelir bırakıyor, bizde ne kadar bırakıyor. Londra'da 5 bin turist, bizim belki bir yıl kayak merkezinde ağırladığımız turistlerin bıraktığı parayı bırakıp gidiyor. Daha kaliteli daha verimli bir turizm için ekonomimizi düzeltmemiz ve daha fazla çalışmamız gerekiyor.”

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DEPREM BÖLGELERİ PROJE BEKLİYOR

Adıyaman da fuara katılan şehirlerden biriydi. Maraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Valilik olarak katıldı. Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü danışmanı Rukiye Baş, depremden bağımsız olarak turizm alanında bütçe yetersizliği olduğunu söyledi. Baş, “Turizm, Adıyaman'ı kalkındırabilecek en önemli gelirlerden biri. Bu gelirin sağlanması için daha fazla bütçe ayırılması gerekiyor” dedi. Baş, afetten sonra otellerin çoğunun yıkıldığını ya da zarar gördüğünü belirterek “Şu an toparlanma projelerimiz var ama bütçemiz yetersiz. Bütçe talep ediyoruz” diye konuştu. Adıyaman’da Taş Saray Bardakçı Otel işletmecisi Mesut Sağman ise otellerin kapasitesinin azaldığını, devletin toparlanma sürecinde her türlü yardım sağlaması gerektiğini söyledi. Sağman “Depremden önceki yıllara göre gelen turist sayısı yüzde 70 azaldı. Bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Burada devletin, hükümetin işe el koyması gerekiyor” dedi.