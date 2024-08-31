Hayat Park’ta işe iade direnişi

Sabri KIRDAR

Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin Hayat Park’ta çalışan 9 işçiyi haksız biçimde işten çıkarmasına karşı Hayat Park önünde direnişe geçen işlerin direnişi sürüyor. Direnişte olan işçiler adına Veyis Gök sorularımızı yanıtladı.

Hayat Park emekçileri neden işten çıkarıldı?

Geçtiğimiz aylardan itibaren Konyaaltı Belediyesi ve Hayat Park’ta, “sözde” tasarruf kapsamı adı altında işçi kıyımı yaşandı. Bugüne kadar 13 işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Biz bu işten çıkarmaların tasarruftan kaynaklı olmadığını gayet iyi biliyoruz. Bu işçiler sendikal faaliyetten dolayı işten çıkarıldı. Hâlen işyerinde işten çıkarılma tehdit ve baskısında devam ediyor.

Bu işten çıkarmaların geçen haftalarda yaşanan yangınla mı ilişkili?

Evet, geçtiğimiz günlerde çıkan yangından bizleri sorumlu tutuyorlar. Hayat Park’ta çıkan yangından haftalar önce bizim uyarılarımız dikkate alınmadı. Yangın tüplerinin boş olduğunu ilettiğimizde “Siz kullanmayı bilmiyorsunuz” diyerek geçiştirilmeye çalışıldı. Soruyorum size, yangın tüplerini kullanmayı kim öğretecek bize? Israrla Izgara bacalarının temizliğinin yapılması gerektiğini iletmemize rağmen inatla yapmadılar. Şimdi bu yangın işçinin suçu mu, önlem almayan işletmenin suçu mu?

Yangından dolayı işletmenin zarar ettiğini iddia ediyorlar. Konyaaltı Belediyesi’ne ait bir işletme yangından zarar gören bir yeri onarıp yeniden faaliyete sokamıyor da biz fazlalık mı oluyoruz? Elbette hayır! Biliyoruz ki burada sendikalı işçi kıyımı yapılıyor.

Sendikalı olduğunuz için herhangi bir baskı ya da mobbinge maruz kaldığınız oldu mu?

Sendikalı olmaya başladığımızdan itibaren kenara çekilip “İşimizi zorlaştırıyorsunuz” denilerek tehditlere, işyerinde mobbinge maruz kaldık. İlk işlerinden biri sendikalı emekçileri işten çıkarmak oldu. Her gün Hayat Park’a gelen vatandaşlarımızın bunları bilmesini istiyoruz. Hayat Park’ta sendikal kıyım yaşanıyor. İşçilere mobbing uygulanıyor ve işçiler kötü şartlarda çalıştırılıyor. İş güvenliğinin sağlanmadığı, yangın tüpünün bile boş olduğu bu işletmede siz ne kadar güvende olabilirsiniz? Halkımız ve belediye yönetimi bu gerçeği bilsin.

Konyaaltı Belediyesi’nden talepleriniz neler?

Sözde tasarruf kapsamında ve yangın bahane edilerek sendikal kıyım yapıldığınız biliyoruz ve bir kere daha Konyaaltı Belediyesi’ne sesleniyoruz. Derhal işçi kıyımına son verin. Bize işimizi geri verin! Yangının asıl sorumlusu olan şirket yönetiminden hesap sorun. Mobbing uygulayan yöneticilere gerekli işlemleri uygulayın! İş sağlığı ve güvenliğini derhal sağlayın. İşyerini çalışılabilir ve güvenli bir hale getirin!

Biz Sosyal İş Sendikası üyesi Hayat Park işçileri olarak işimizi geri alıncaya ve taleplerimiz yerine getirilinceye kadar burada direneceğiz. Direniş çadırımızda Hayat Park işçilerinin sesi olmak için nöbetteyiz. Tüm emekçi ve emek dostlarını direnişimizi desteklemeye davet ediyoruz.