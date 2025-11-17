Hayata Dönüş davası düşürüldü!

Bayrampaşa Cezaevine 19 Aralık 2000’de düzenlenen “Hayata Dönüş” operasyonuyla ilgili dava Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. 39 er ve 157 rütbeli askeri personelin yargılandığı davada mahkeme, 22 yıl 6 aylık olağanüstü zamanaşımının dolduğuna hükmetti. Mahkeme, zamanaşımı kararında Ümraniye Cezaeviyle ilgili yargılamayı emsal gösterdi.

İSTİNAF'A GİDECEK

Müdahil avukatlarından Güçlü Sevimli, dosyada zamanaşımının söz konusu olamayacağını, soruşturmanın davaya dönüşmesinin dahi 10 yıl sürdüğünü ve kamu görevlilerinin yargılanmasında gecikmenin zaten yargının sorumluluğu olduğunu belirtti.

Duruşma sonrası BirGün'e konuşan Av. Sevimli, bundan sonra istinaf ve Yargıtay aşamalarında dosyayı takip edeceklerini söyledi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

19-22 Aralık 2000’de, 20 cezaevine, 14 Aralık 2000 tarihli “Cezaevleri Müdahale Harekât Emri No:1” başlıklı üst müdahale emri uyarınca operasyon düzenlendi. Bu cezaevlerinden biri olan Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi Adli Tıp raporlarında tespit edildiği üzere yaralandı. Operasyonun düzenlendiği diğer cezaevi, Ümraniye’yle ilgili 267 askere açılan davadaki beraat kararları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nce Kasım 2021’de onanmıştı.