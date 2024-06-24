'Hayata Dönüş' Katliamının kararını alan 3 yetkili hakkında suç duyurusu

'Hayata Dönüş' adı verilen ve 28'i tutuklu ve 2'si asker olmak üzere toplam 30 kişinin hayatını kaybettiği 24 yıl önceki operasyona ilişkin kararın altında imzaları buluna Sadettin Tantan, Ali Aydın ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

19 Aralık 2000'de, hapishanelerde koğuş sistemi yerine F Tipi cezaevleriyle tecrit uygulamasının getirilmesinin istenmesine ilişkin tutukluların başlattığı açlık grevine karşı düzenlenen ve 28 tutuklu ile 2 askerin yaşamını yitirdiği ‘‘Hayata Dönüş’’ operasyonunun kararında imzaları buluna Sadettin Tantan, Ali Aydın ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

MA'nın haberine göre dava avukatlarından Güçlü Sevimli, 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Tantan’ın imzasının “Cezaevleri Müdahale Harekat Emri No:1” emrinin altında imzasının bulunduğu, bu emrin altında operasyonun icrası, hangi askeri birliklerin görev alacağı, cezaevlerine nasıl müdahale edileceği şeklinde bilgilerin ayrıntılı olarak yazıldığı belirtildi. Tantan’ın tanık ifadesinde bu durumu kabul ettiği ve bu emrin Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) alındığını söylediği hatırlatıldı.

Suç duyurusunda, Ali Aydın'ın tanık ifadelerine de işaret edilerek, "Tanık olarak dinlenen Ali Aydın ifadesinde yargılama konusu operasyonun sorumlularının 1 numara dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, 2 numaranın Sadettin Tantan, 3 numaranın dönemin Adalet Bakanı H.Sami Türk ve 4 numaranın da dönemin Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman olduğunu beyan etmiştir” denildi.

Tantan’ın doğrudan emir verdiği ve yaşanan can kayıplarından sorumlu olduğu vurgulandı. Tantan’ın yargılama dışında kalması gerektiği ifade edilerek, “Şüpheli Sadettin Tantan hakkında yapılacak olan soruşturma neticesinde hakkında iddianame düzenlenmesini ve fiiline uyan ceza maddeleri ile cezalandırılmasını talep ederiz” diye kaydedildi.

CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Suç duyurusunda, “Cezaevleri Müdahale Harekat Emri No:1” emrinin altında da Ali Aydın'ın imzasının bulunduğu kaydedildi. Aydın'ın “Cezaevleri İnceleme Gezisi Sonuç Raporu”nda da imzasının olduğuna işaret edilerek, cezaevlerinin gezildiği ve operasyon için istihbari bilgiler toplandığı kaydedildi. Aydın’ın mahkeme ifadelerinde raporu kendisinin hazırladığını kabul ettiğini ve bunu bizzat dönemin Bülent Ecevit’e sunduğu söylediği hatırlatıldı. Aydın’ın da yaşanan ölümlerden sorumlu olduğuna işaret edilerek, "Şüpheli Ali Aydın’ın yargılama dışında kalabilmesi hukuken ve mantıken kabul edilemezdir” denildi. Aydın hakkında iddianame düzenlenmesi istendi.

Aydın’ın Ali Suat Ertosun hakkında verdiği ifadeler aktarıldı. Aydın'ın Ertosun’un da operasyon kararının alındığın toplantıya katıldığını söylediği belirtildi. Suç duyurusunda, "Şüpheli Ali Suat Ertosun huzurdaki 19.04.2022 tarihli tanık ifadesinde, yargılama konusu operasyonun MGK’de konuşulduğunu, yapılan operasyonun yeniden yapılanma ve reform olduğunu, operasyon sürerken operasyonun komuta ve sevk edildiği İçişleri Bakanlığı binasındaki Kriz Merkezinde olduğunu söylemiştir” denildi.

RÜTBELİ ASKERLER: EMİR KOMUTADAYDI

Ertosun’un hukuken sorumluluğunun olduğuna dikkat çekilen suç duyurusunda, “Olay günü cezaevine girip operasyona katıldıkları iddia edilen kişilerin sanık olarak yargılanıyor iken anılan operasyonun emrini veren ve tüm karar aşamalarında bulunan şüpheli Ali Suat Ertosun’un yargılama dışında kalabilmesi hukuken ve mantıken kabul edilemezdir” ifadelerine yer verildi. Suç duyurusunda Ertosun hakkında da iddianame düzenlenmesi ve cezalandırılması talep edildi.