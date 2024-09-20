Hayata Dönüş’e ‘yetkisizlik’

Haber Merkezi

Bayrampaşa Cezaevi'nde “Hayata Dönüş Operasyonu" adı altında 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleşen, 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralandığı katliama ilişkin 194 sanığın yargılanması devam ediyor. Avukatlar, operasyon kararı altında imzaları bulunan dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Ali Aydın ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun hakkında 24 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HUKUKA VE USULE AYKIRI

Kararı MA'ya değerlendiren dava avukatlarından Güçlü Sevimli, 3 kişi hakkında ayrı ayrı verilen “yetkisizlik” kararının hukuka ve usule aykırı olduğunu ifade etti.

Sevimli, “Yaptığımız suç duyurusu 19 Aralık 2000’de gerçekleştirilen ‘Hayata Dönüş’ operasyonunun İstanbul Bayrampaşa hapishanesi ayağıyla ilgili. Yani suç yeri İstanbul Bayrampaşa Hapishanesi’dir. Bayrampaşa Hapishanesi de yetki olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetki alanında. Bu nedenle verilen yetkisizlik kararları Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırıdır. Bu bakımdan yetkisizlik kararlarında hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz kişilerin bağlı olduğu kurumların Ankara’da olduğundan bahisle dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini hukuken anlayabilmek mümkün değil” dedi.

Sevimli, Bayrampaşa cezaevi ayağıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını anımsatarak, “Öte yandan yetkisizlik kararlarında ‘Hayata dönüş’ operasyonlarının tamamı hakkında suç duyurusu yaptığımız şeklinde bir anlam çıkarılmaya çalışılmış. Biz ‘Hayata Dönüş’ operasyonunun İstanbul Bayrampaşa Hapishanesi ayağıyla ilgili 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davayla bağlantılı olmak üzere bu 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu zaten suç duyurusu dilekçemizde de açıkça belirtiliyor. Keza suç duyurusu dilekçemizin de ekleri bu davanın belgelerinden oluşuyor. Hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz bu 3 isim, Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık sıfatıyla dinlenmişti. Ayrıca bu 3 ismin Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davadaki hukuki sorumluluklarına işaret eden belgeler, bu dava dosyasına girmiş olduğu için yıllar sonra tekrar bu 3 isim hakkında bu son suç duyurusunu yaptık” ifadelerini kullandı.