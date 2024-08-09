Hayati ilaçlar yine yok

HABER MERKEZİ

Bulunamayan ilaçlar, eczacıların en önemli mücadele alanı haline geldi. Hâlâ piyasada birçok ilaca ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor. Özellikle, aralarında kanser, MS, hormon, antibiyotik, ağrı kesici, göz damlası, kulak damlası ve hatta hemoroit ilaçları gibi birçok ilaca ulaşılamadığını açıklayan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan "İlaç fiyatlandırmasındaki makas, tedavileri sekteye uğratıyor" dedi.

TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, bulunamayan ilaçlara ilişkin yaptığı açıklamada “1 avro neredeyse 37 lira. Buna karşılık ilaç fiyatı hesaplanırken kullanılan avro 17,5 lira. Üreticiler ve ithalatçılar ilaçları üretmekte ya da ithal etmekte zorlanıyor. Kurlar arasındaki bu makas açıklığıyla ilaç bulunabilirliği çok zor gözüküyor” dedi.

Saydan, şöyle devam etti:

“Piyasada ilaç yokları günden güne artıyor. Global firmalar muadili olmayan (majör) ilaçlarını ülkemizden çekmeye başladı, hastalarımızın tedavileri yarım kalıyor, bazı tedavilerde hekimlerimiz ikame ilaç bulamıyor. Özellikle ithal olarak yurtdışından gelen ilaçlar başta olmak üzere aralarında MS, kanser, hormon, antibiyotik, ağrı kesici, bazı göz ve kulak damlaları, hemoroit ilacı gibi birçok hastalıkta kullanılan ilaca ulaşmakta sorun yaşanıyor. Bu sürecin başlıca sebebi; ilaç fiyatlandırma politikasında izlenen fiyatları baskılayıcı tutum olmakla birlikte, üretici ve aracı paydaşların maliyetin karşılanmadığı noktada üretimden ya da tedarikten vazgeçmesidir. Her türlü girdi maliyeti ve işletme gideri arttığı halde Bakanlıkça ilaç fiyatlandırmasında belirlenen Euro kuru bugün hala reel kurun ancak yüzde 50'sine erişebilmiş durumdadır.

Bu ekonomik gerçekler maalesef tüm sektöre ağır bir yük getirmektedir. Netice olarak birçok ilaç bulunmamaya ve ‘yok’ta olmaya devam etmekte, ithal edilen ürünler ithal edilmemekte, yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar ülkemize getirilmemekte. Büyük bir emek, zaman ve işgücü kaybının yanı sıra ilacın bulunabilir olmaması halk sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir sorundur. Olumsuz etkilerinin ekonomik değeri maalesef ki paha biçilemez büyüklüktedir. İlaç Fiyat Kararnamesi (İFK) ‘nde yapılan kısmi düzenlemeler de ilaç arzındaki sorunları gidermeye yetmiyor. İlaç gibi hayati bir ürünün üretilebilmesi, ulaşılabilmesi ve bulanabilmesi için en kısa sürede sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi gerekiyor İlacın bulunabilir hale gelmesi için gereken düzenlemelerin bir an evvel yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."