Hayati tehlikeye karşı ses oldular

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) dönük operasyonda 19 Mart'ta gözaltına alınan ve Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık sorunları devam ediyor.

Avukat Erkam Erdem Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı verilen Polat’ın tansiyon ölçümlerini paylaşarak ölçümlerin hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu belirtti. Erdem “Hayati tehlikesi devam ediyor, Cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor” dedi.

Avukat Erkam Erdem Polat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Mahir Polat’ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte.

Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor.”

ACİLEN TAHLİYESİ TALEP EDİLMİŞTİ

Hastaneye sevk edilen Mahir Polat hakkında kuruldan Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi yönünde karar çıkmıştı.

Avukat Erkam Erdem, yaptığı açıklamada "Mahir Polat’ın cezaevi koşullarında kötüleşen sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için itiraz dilekçemizi verdik. Dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, müvekkilimiz 29 Mart 2025 tarihinde 24-11’e çıkan tansiyonu nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmış ve Bt görüntüleme anjiyo işlemi yapılmış olmasına rağmen tahliye edilmemiştir. Hipertansiyon durumu, gece ve gündüz tansiyon farklılıkları ve daha önce geçirdiği anjiyolar sonucu stent takılmış olması, beyin kanaması riskini devam ettirmektedir. Mevcut sağlık raporları, tutukluluğunun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle adli kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz. Sürecin hukukun temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini bekliyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz." ifadelerine yer vermişti.

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POLAT İÇİN BALON UÇURULDU

İstanbullular İBB operasyonu kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle hayati risk taşıyan Mahir Polat'a destek için Müze Gazhane'de toplandı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda bulunan Mahir Polat'ın tahliye edilmesi için çağrıda bulunan yurttaşlar ''Mahir'e özgürlük'' sloganı attı. İBB Miras, İBB Kültür, İBB Sosyal ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri görevlerini de yürüten Mahir Polat için yüzlerce yurttaş Kadıköy'de bulunan Müze Gazhane'de eylemi yaptı.