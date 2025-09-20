Hayati Yazıcı'nın oğlunun bankasına faaliyet izni iddiası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 27 Mayıs 2025 tarihinde kuruluş izni verdiği Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7'nci maddesi ve dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 23 mayıs 2024 tarih ve 10914 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Adil Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Adil Katılım Bankası'nın sahibinin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı olduğunu belirtti. Saymaz, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait Adil Katılım Bankası’na BDDK tarafından dijital bankacılık için faaliyet izni verildi. Karar dün gece Resmi Gazete’de yayınlandı. Adil Katılım Bankası geçen yıl kuruluş izni almıştı" dedi.

ÖZEL HAYATİ YAZICI'DAN BAHSETMİŞTİ

Hayati Yazıcı'nın adı geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in açıklamalarında yer almıştı. Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan operasyonlarla ilgili konuşan Özel, "AK Parti'de Hayati Yazıcı mesela. Ya bu kadar mide bulandırıcı bir sürecin siz neresindeniz diye sormak lazım mesela Hayati Yazıcı'ya" ifadelerini kullanmıştı.

"BENİMLE İLGİSİ YOK"

Mustafa Yazıcı iddialara ilişkin açıklamaları yalanladı. Oda TV'ye konuşan Yazıcı, "Daha önce de buna benzer haberler oldu. Ticaret siciline girip ortalık yapısına bakabilirsiniz, sorgulayabilirsiniz. Hiçbir bağlantım yok. Benimle bir alakası olup olmadığını görebilirsiniz. Kamuya açık, yönetim kuruluna da ortaklık yapısına da bakabilirsiniz. Benimle herhangi bir ilgisi yok" dedi.