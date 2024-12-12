Hayatımız boyunca çalıştık, cüzdanımız boş

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Arnavutluk’ta emekliler, maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle bir kez daha başkent Tiran’da döküldü.

Arnavutluk’ta emekliler, maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle yeniden protesto eylemi yaptı.

Emekliler, son olarak düzenledikleri protestonun ardından maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle bir kez daha Tiran sokaklarına döküldü. Başbakanlık binası önünde toplanan emekliler, hükümeti protesto etti.