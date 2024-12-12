Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hayatımız boyunca çalıştık, cüzdanımız boş

Dünya
  • 12.12.2024 04:00
  • Giriş: 12.12.2024 04:00
  • Güncelleme: 12.12.2024 04:03
Hayatımız boyunca çalıştık, cüzdanımız boş
"Emekliler ikramiye değil, onurlu bir emeklilik istiyor."

Dış Haberler

Arnavutluk’ta emekliler, maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle bir kez daha başkent Tiran’da döküldü.

Arnavutluk’ta emekliler, maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle yeniden protesto eylemi yaptı.

Emekliler, son olarak düzenledikleri protestonun ardından maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle bir kez daha Tiran sokaklarına döküldü. Başbakanlık binası önünde toplanan emekliler, hükümeti protesto etti.

BirGün'e Abone Ol