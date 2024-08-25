Hayatımız ertelendi

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kalırken eğitimcilere verdiği hiçbir sözü tutmayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçlarını açıklamamakta ısrarcı.

Öğretmenlerin 68 bin atama talebine karşı 20 bin atama kararı alan Bakanlık ise eğitimcileri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Bu yıl mülakatların sona ermesinin üzerinden 14 gün geçerken 2023’te mülakat sonuçları 2 günde, 2022’de 3 günde, 2021’de ise 2 günde açıklanmıştı.

Eğitimcilerin mülakat sonuçlarının duyurulmasına yönelik yaptığı baskı sonucu önceki gün açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin topu Danıştay’a attı. Mülakata yönelik yapılan yönetmelik değişikliğinin siyasiler ve sendikalar tarafından yargıya taşındığını ifade eden Tekin, “davalar olmasaydı sonuçları çoktan açıklamış olacaklarını” ileri sürdü. Birçok eğitimci, sonuçların açıklanmamasıyla birlikte Bakanlık eliyle belirsizliğe sürüklendiklerini söylerken eğitim sendikaları mülakatın iktidarın “söz verdiği” gibi kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

KABUL EDEMİYORUM

Bakanlığa artık güvenlerinin kalmadığını söyleyen 39 yaşındaki ismini vermek istemeyen atama bekleyen Almanca öğretmeni, “Hayatlarımızı, hayallerimizi erteliyorlar. Eğer şu an 20 bin öğretmen ataması yaparlarsa şubat ayına kadar binlerce öğretmene maaş ödeyecekler, bunu yapmak istemedikleri için sonuçları açıklamıyorlar. 20 bin öğretmeni Danıştay kararı adı altında mağdur ediyorlar. Mülakatı yaptığınızda bunu bilmiyor muydunuz?” diye sordu. Sürecin uzamasıyla akıllara ilk gelenin torpil iddiaları olduğunu söyleyen öğretmen, “Hayatımızı sürdürmek için bir maddiyata ihtiyacımız var ancak bu onların umurunda değil gibi. Ücretli öğretmen olarak en son haziran ayında 8 bin 500 TL maaş aldım. Temmuzda alamadım, ağustosta alamadım. Eylül ayının maaşını ekimde alacağım. Evime 1 ekmek mi alsam 2 ekmek mi alsamın hesabını yapıyorum. Şu an tarlada çalışıyorum günlüğü 400 TL kazanıyorum, bir özel ders veriyorum. Kiramı ailemden destek alarak ödüyorum. Bu gidişle ilk fırsatta yurtdışına çıkacağım, kendi ülkemde unutulmayı kabul edemiyorum” dedi.

KADROLAŞMA ISRARI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iktidarın “Mülakatı kaldıracağız” sözünü tutmadığını anımsatan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Bakanlık topu taca atıyor. Burada yapılması gereken mülakatın kaldırılması ki mülakat demek torpil demek, mülakat demek ‘Ben kendi adamımı atayacağım’ demek, mülakattaki ısrarın altında yatan neden budur. Uzun süredir Milli Eğitim’in yönetim kademelerinde kadrolaşma yarattılar. Eğitimcileri de mülakat, güvenlik soruşturması gibi birçok nedenden eliyorlar” dedi.

Irmak son olarak şunu söyledi: ‘‘‘Danıştay kararını beklemeden atama yaparsak mağduriyet oluşur’ diyor ancak asıl mağduriyet mülakat sonucunda oluşuyor. Bakanlığın yaptığı hem verdiği sözü tutmama hem de bekleterek topu Danıştay’a atmak.”