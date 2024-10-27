Hayatımız ertelendi

Ebru Çelik

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iktidar, “mülakatı kaldıracağız” sözünü unuturken Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin açıklanan mülakat sonuçlarına tepkiler sürüyor.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin 68 bin atama talebini kulaklarını tıkayan Bakanlık, mülakatların sona ermesinden bu yana geçen 3 ayın ardından sonuçları açıkladı. Ancak mülakat sonuçlarında öğretmelerin sıralamasına yer verilmemesi “Ortada bir adaletsizlik var” tepkilerine neden oldu. 2023 KPSS sınavından bu yana geçen 500 günü aşkın süredir atama bekleyen öğretmenler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini de öğrencilerinden uzak bitirecek.

Mülakat sonuçlarına ilişkin Eğitim Sen Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülez, Bakanlığın “Müjde” diye açıkladığı mülakat puanlarının, eğitimcilerin huzursuzluğunun geçmesi açısından hiçbir etkisi olmadığı ve acil olarak adaletli şekilde mülakat sıralamalarının açıklanması gerektiğini belirtti. Gülez, “Adaylar aylardır atanmayı bekliyor. İktidar her Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce mülakatın kaldırılacağına dair söz verdi ancak bunu uygulamaya geçirmedi. Bu sistemde ısrar edilme sebebi ise; kendinden olanı atayabilmek için mülakat sistemini ayrımcı, kayırmacı şekilde kullanmalarıdır” diye konuştu.

CİDDİ EŞİTSİZLİK VAR

Bir ay önce MEB’in yarım saatliğine, mülakat puanlarını açıkladığını dile getiren Gülez, “Bu güvenilmez sistemi iktidar hariç kimse istemiyor. Önceki gün açıklanan sonuçlara ilişkin öğretmenlerin aktardığı; bazı yerlerde adil bir puan dağılımı yapıldı, bazı bölgelerde ise yapılmadığı. Ne kadar eşit olursa olsun, mülakat sistemi ayırımcı, kayırmacıdır. 1 ay önce mülakat sonuçlarını yarım saat açtıkları zaman, sisteme girip topladığımız verileri kamuoyu ile paylaşmıştık. İller ve bölgeler arasındaki mülakat sonuçlarında yine ciddi bir puan farkı ve eşitsizlik söz konusuydu” ifadelerini kullandı.

Gülez son olarak şöyle konuştu: “Bakanlığın mülakat sonuçlarını açıklamamasındaki argüman sendikaların mülakatı dava etmiş olmasıydı. Danıştay’dan karar bekliyoruz deniliyordu. 66 gün sonunda Danıştay’dan sendikaların açtığı davada karar çıkmamasına rağmen sonuçlar açıklandı. Madem mahkeme kararını bekliyordunuz, sonuçları neden açıkladınız? Madem davayı beklemeyecektiniz, neden en başta açıklamadınız ve öğretmenleri öğrencisiz, öğrencileri öğretmensiz bıraktınız? Adayların tümü mülakat sisteminden şikâyetçi. KPSS’de, mülakatta ve mülakattan sonra, aylardır huzursuz adaylar. Kimsenin öğretmenlere bunu yapmaya hakkı yok.”

MEB’İN HER ADIMI SORUN

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise açıklanan sonuçlarla ilgili, “Öğretmen adayları aylardır işe başlamayı bekliyor. MEB’in mülakat puanlarını açıklayıp, sıralamayı açılamaması hem adayların hem de bizlerin kafasında bir sürü soru işaretine yol açtı. Bir buçuk yıldır adaylar işe başlamayı beklerken sıralamanın açıklanmaması ve güvenlik soruşturmasının da yaratacağı süreç adayların 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini kapatacak ve adaylar bir süre daha mesleklerini icra edemeyecekler. Bakanlığın her yaptığı iş artık sorun olarak geri dönüyor. Danıştay, mülakatın kaldırılması için açılan davayı haklı bulmalı ve mülakat sistemi tamamen ortadan kalkmalı” ifadelerini kullandı.

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İKTİDARIN KADROLAŞMA ARACI

20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada “MEB’in ‘müjde’ olarak duyurduğu mülakat, iktidar için bir kadrolaşma aracına dönüştüğü, kayırmanın, torpil ve liyakatsizliğin meşrulaştırıldığı bir uygulama olarak tüm itirazlarımıza rağmen sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi. Atama takvimi içerinde birçok sorun bulunduğunu ve verilerde KPSS puanları ile mülakat puanları arasında ciddi bir tutarsızlık olduğu belirtilen açıklamada şunlar aktarıldı: “Bu yıl 23 bin öğretmen emekliye ayrılmış, genel öğretmen açığı 100 binlerle ifade edilmektedir. Buna rağmen tam 538 gündür öğretmen ataması yapılmamakta, emekliye ayrılan öğretmenlerin sayısından doğacak açık dahi kapatılamamaktadır. Kontenjanlar için esas olan sırlamanın açıklanmaması, adayların tercih yaparken dikkate alacağı ölçütler konusunda belirsizlik yaratmakta. Diğer yandan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının valilikler tarafından siyasi tercihler yapılmasına kapı araladığı ve hak kayıplarına yol açtığı bilinmektedir.”

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MÜLAKAT SONUÇLARINA İLİŞKİN TEPKİLERİN BİR KISMI ŞU ŞEKİLDE:

• Alpay Can: 77.8 KPSS puanıma verilen mülakat puanı 71.33. Teşekkürler Sayın Bakan. 1,5 yıl bekleyip güzel bir kapanış yaptım. Hakkım olan atamama güvenip 2024 sınavını da pas geçtim. Ömrümden 5 sene silindi.

• Kübra: KPSS puanım 80.3 sıralaması 1515, mülakat 79.6, atama puanı 79.9, yeni sıralama kontenjan dışı, mülakat yeri Siyavuşpaşa. Sözün bittiği yerdeyim!

• Süreyya: KPSS puanım 81, sıralaması 482. Mülakat puanı 81, ortalama 81.05. Kontenjan dışı kalıyorum 7 yıllık emeğim gözyaşım, bebeğimin hakkı… Ben helal etmiyorum buna sebep olanlara hakkımızı ama sonuna kadar gideceğim bu kadar büyük bir haksızlık olamaz!