Hayatımız iktidara bir direniş olacak

BirGün Kadın

İran’da genç bir kadın, ‘başörtüsünü yanlış taktığı’ gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından fiziksel tacize maruz bırakıldı. Genç kadın üniversite kampüsünde uygulanan katı kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için soyundu ve gözaltına alındı.

Tahran İslami Azad Üniversitesi kampüsüne bakan bir sınıfta diğer üniversite öğrencileri tarafından çekilen video, sosyal medya platformu X'te paylaşıldı. Dünyanın dört bir yanından kadınlar videoyu paylaştı ve genç kadın "cesareti" nedeniyle övdü.