Hayatın her alanında laiklik şart

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı ‘Ramazan Genelgesi’ ile okullardaki gerici uygulamalar sürerken tepki gösterenler ise hedef alınmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Kocaeli Derince Çenesuyu Ortaokulu’nda zil sesinin “Kâbe’de hacılar” ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösteren velinin gözaltına alınması oldu.

Önceki gün Kocaeli Emniyeti’nce ifadeye çağırılan Akbal aynı gün gözaltına alındı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla gözaltına alınan Akbal, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltının AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısındaki konuşmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Erdoğan buradaki konuşmasında “Kâbe’de hacılar” ilahisinin okullarda çalınmasının “gerçek Türkiye fotoğrafı” olduğunu savundu.

ERDOĞAN’IN KONUŞMASININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Akbal’ın koşulsuz serbest bırakıldığına dikkat çeken Avukat Eray Akbal BirGün’e verdiği demeçte, “Kamusal alanda kamu görevlisiyle yapılan bir video kaydının özel hayatın gizliliğini teşkil etmeyeceğini ve bunun da ihlal edilemeyeceğinin açık olduğunu belirttik. Dolayısıyla burada suçun maddi unsurları oluşmadı” dedi.

Akbal, “Müvekkil o gün okula kızının inancından ötürü akran zorbalığına uğraması nedeniyle müdürle görüşmeye gitmiş ve o esnada zilin ilahi olduğunu fark etmiş. Dolayısıyla tepki bunun üzerine çıkıyor. Aslında burada okul yönetimi ve müdürün ‘görev ihmali’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’tan dolayı yargılanması gerekirdi” ifadelerini kullandı. Soner Akbal’ın önceki Kocaeli Emniyeti’nce ifadeye çağrıldığını ve normal şartlarda dün sabah saatlerinde birlikte karakola gideceklerini planladıklarını belirten Avukat Akbal, Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından sürecin değiştiğine dikkat çekti. Akbal, “Kayınvalidesi ameliyat olduğu müvekkilim İstanbul’daydı, bu nedenle ifade için ertesi gün geleceğimizi söylemiştik. Ancak Kocaeli Emniyeti’nin bilgisi dışında İstanbul Emniyeti bir operasyonla müvekkili gözaltına alıyor” diye konuştu. Akbal’ın serbest bırakılmasının ardından adliye önünde yapılan açıklamada konuşan Veli-Der Kocaeli Şube Başkanı Ayşe Irmak, “Bu olaylar laik, eşit ve demokratik eğitim anlayışına aykırıdır. Okullar, çocukların kendilerini özgür ve güvende hissettikleri yerler olmalıdır. Ramazan etkinlikleri, oruç tutan ve tutmayan öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açabilir ve akran zorbalığını tetikleyebilir. Bu nedenle ayrımcı uygulamalara karşıyız. Soner Akbal’ın yanındayız” dedi.

Burada konuşan CHP’li Milletvekili Doğan Demir ise, “İki gündür büyük bir ayıp yaşıyoruz. Temel hak ve özgürlüklerine dayanarak bir talepte bulunan bir kişi gözaltına alındı. Tüm inançlar laiklik ilkesi altında güvence altına alınmışken böyle bir durum yaşanması üzücüdür. Herkes nefret söyleminden vazgeçmeli. Biz eşit yurttaşlık talebimizi yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

FAŞİSTLER VELİYİ HEDEF ALDI

Akbal’ın serbest bırakılmasının ardından Alperen Ocakları Derince İlçe Başkanı Kamil Özen ise Derince Çenesuyu Ortaokulu’na giderek aynı ilahiyi hoparlörle açtı.

Özen’in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kullandığı “Dünkü arkadaşın çok zoruna gitmiş, o öyle çalınmaz böyle çalınır” ifadeleri tepki çekti. Aynı zamanda MHP Derince İlçe Yönetimi, Okul Müdürü'nü desteklediklerini duyurdu.

ÖĞRETMENİMİZİ GÖREVE İADE EDİN

Öte yandan laikliği savunan kişilere yönelik saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Kocaeli’ndeki Derince Cumhuriyet İlkokulu’nda ilkokul öğrencisinin yasağa karşı okula türbanla gelmesi üzerine çocuğu derse almadığı iddiasıyla hakkında ev hapsi kararı verildi.

Sınıftaki öğrenciler çocuk şubeye çağrılması üzerine veliler okul önünde açıklama yaptı. Yaşanan duruma tepki gösteren veliler yaptığı açıklamada, öğrencinin sınıfa alınmaması gibi bir durumun olmadığını ifade etti. Veliler yaptığı açıklamada Kocaeli Valiliği’ne konuyla ilgili dilekçe verdiklerini söyleyerek “Çocuklarımız sınıfta bulundukları halde böyle bir olaya şahit olmadıklarını, bahsi geçen öğrencinin ders sonuna kadar sınıfta olduğunu teyit ettiler. Doğruluğu teyit edilmeden kamuoyuna servis edilen bir video yüzünden öğretmenimizin üzerine atılan bu suçlamayı kabul etmiyoruz. Konun en hızlı şekilde değerlendirilip öğretmenimizin göreve iadesini talep ediyoruz” denildi.

İLAHİYİ SESLENDİRENİ ANAOKULA ÇAĞIRDILAR

Ülke genelinde birçok okulda çalınan ve tartışmaların odağında olan ilahiyi seslendiren Celal Karatüre, Samsun'un Canik ilçesindeki Gülbahar Hatun Anaokulu'a davet edildi. Anaokulunun ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde "Okulumuzda Ramazan ayının manevi atmosferini öğrencilerimize hissettirmek ve 'Ramazan bilinci' kazandırmak amacıyla yapmış olduğumuz etkinlikler kapsamında ilahileriyle sevilen Celal Karatürk'ü ve ekibini okulumuzda misafir ettik. İlahiler eşliğinde öğrencilerimiz hem keyifli anlar yaşadı hem de Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve sevgi duygusunu yakından deneyimleme fırsatı buldu" ifadeleri yer aldı.

Okul zillerinin değiştirilmesinin yanı sıra gericiler kreşlerde küçük çocuklara ilahi söylettirdi.

LAİK EĞİTİMİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

SOL Parti Kocaeli Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise "Bir velinin, çocuğunun eğitim gördüğü okulda yapılan bir uygulamaya itiraz etmesi en doğal, en meşru hakkıdır. İtiraz hakkını kullanan bir yurttaşın gözaltına alınması, ifade özgürlüğüne ve demokratik haklara açık bir müdahaledir. Laikliğe sahip çıkmak suç değildir" ifadeleri kullanıldı. Ankara’da ise Mamak Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu, laikliğe ilişkin tartışmalar hakkında Mamak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir açıklama yaptı. Anayasa’da güvence altına alınan laiklik ilkesinin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açık biçimde ihlal edildiği ifade edilen açıklamada, “Bir kez daha altını çiziyoruz: Laikliği savunmak din düşmanlığı değildir; tam tersine tüm inançların ve inanmama hakkının özgürce yaşanmasının teminatıdır” denildi.