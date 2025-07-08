Hayatını kaybeden askerin ablası isyan etti: "Burada AK Partili kimseyi görmek istemiyorum"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak yaşamını yitiren askerlerden Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün ablası, cenaze töreninde yanına gelen siyasetçilere "Burada AK Partili kimseyi istemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, siyasi partilerin milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, tören sırasında başsağlığı dileğinde bulunmak üzere ailesinin yanına gitti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Üzüm'ün ablası bu sırada AKP’li siyasetçilere tepki gösterdi.

"ONDAN BAŞKA KİMSEM YOKTU"

Cenaze töreninde hiçbir AKP’li görmek istemediğini söyleyen abla, şu ifadeleri kullandı:

"Benim ciğerim yanıyor. Orada izni veren komutanların, kimin parmağı varsa onların da ocağına ateş düşsün ciğerleri yansın. Benim yandıysa onların da yansın. Burada AK Partili kimseyi görmek istemiyorum.O kadar asker şehit verildi. Nedir derdiniz? Hangi vatan için? Vatan sağ olmasın. Benim kardeşimiayağa dikin verin, vatan da sizin olsun. Benim kardeşimin canı gitti. Karısı burada, 3 çocuğu ortada kaldı. Benim ondan da başka kimsem yoktu. Kim için şehit verdik? Benim yanıma da kimse gelmesin."