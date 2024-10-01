Hayatını kaybeden Güneri Cıvaoğlu kimdir? Güneri Cıvaoğlu'nun mesleği nedir? Güneri Cıvaoğlu'nun kariyeri ve biyografisi

Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden biri olan Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti.

Gazetecilik kariyeri boyunca köşe yazıları, televizyon programları ve gazete yönetiminde yer almış olan Cıvaoğlu, medyada uzun yıllar boyunca önemli bir figür olarak varlık gösterdi.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR? GÜNERİ CIVAOĞLU NERELİ?

Güneri Cıvaoğlu, 30 Temmuz 1939 tarihinde Ankara’da doğdu.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Güneri Cıvaoğlu, Strasbourg'da da ekonomi okudu.

Güneri Cıvaoğlu, buradaki birikimini gazetecilik mesleğine aktardı.

GÜNERİ CIVAOĞLU'NUN GAZETECİLİK KARİYERİ

Gazetecilik kariyerine genç yaşlarda başlayan Cıvaoğlu, dönemin önemli gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Güneri Cıvaoğlu, Milliyet, Sabah, Tercüman ve Güneş gazetelerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Uzun yıllar boyunca Milliyet gazetesinde yazarlık yapmış, özellikle köşe yazılarıyla geniş bir okuyucu kitlesine hitap etti.

GÜNERİ CIVAOĞLU'NUN TELEVİZYON KARİYERİ

Güneri Cıvaoğlu, yalnızca gazetecilikle kalmamış, televizyon programlarıyla da adından söz ettirdi.

Bir dönemin çok ses getiren siyasi ve toplumsal tartışma programlarından biri olan "Güneri Cıvaoğlu ile Şeffaf Oda", Türkiye’de birçok önemli ismi ağırladı.

Program, gündemdeki konuları detaylı bir şekilde ele alması ve Cıvaoğlu'nun kendine has analizleriyle geniş izleyici kitlesine ulaştı.

Güneri Cıvaoğlu, Show TV, ATV, Fox, TV 8, Kanal D ve CNN Türk Televizyonlarında programlar yaptı.

GÜNERİ CIVAOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Güneri Cıvaoğlu, 1 Ekim 2024 tarihinde 85 yaşında yaşamını yitirdi.