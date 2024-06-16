Hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adaylarının sayısı 14’e yükseldi
Hac ibadetini yapmak için Suudi Arabistan'a giden ve hayatını kaybeden Ürdün vatandaşlarının sayısı 14’e yükseldi. Son 8 ölümün neden gerçekleştiği hakkında bilgi verilmezken, dün 6 Ürdünlünün güneş çarpması sonucu öldüğü belirtilmişti. Öte yandan 17 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da hayatını kaybeden Ürdünlülere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, hac ibadetini yaparken hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu belirtildi.
Açıklamada, Ürdün'ün Cidde Konsolosluğunun Suudi yetkililerle "ölen hacıların defnedilmesi ve isteyen ailelerin yakınlarının naaşlarının mümkün olan en kısa sürede Ürdün'e nakledilmesine ilişkin prosedürleri" takip ettiği, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Ölen ve kaybolan kişilerin Ürdün'ün resmi hac heyetinin dışından olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 6 Ürdünlü hacı adayının hac ibadetini yerine getirirken güneş çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.