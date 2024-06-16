Hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adaylarının sayısı 14’e yükseldi

Hac ibadetini yapmak için Suudi Arabistan'a giden ve hayatını kaybeden Ürdün vatandaşlarının sayısı 14’e yükseldi. Son 8 ölümün neden gerçekleştiği hakkında bilgi verilmezken, dün 6 Ürdünlünün güneş çarpması sonucu öldüğü belirtilmişti. Öte yandan 17 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Dünya 16.06.2024 16:40 Giriş: 16.06.2024 16:40

Güncelleme: 16.06.2024 16:41 Kaynak: AA

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