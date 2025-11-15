Giriş / Abone Ol
Hayatını kaybedenlerle aynı otelde kalıyorlardı: Ortaköy faciasında iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hasteneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Böcek ailesinin 3 ferdinin Fatih'te kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

  • 15.11.2025 12:41
  • Giriş: 15.11.2025 12:41
  • Güncelleme: 15.11.2025 12:54
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hasteneye kaldırılan Böcek ailesinden anne ve çocukların hayatını kaybetmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Habertürk TV'de aktarılan habere göre; 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailenin Fatih'te kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.

MİDYE VE KUMPİR ŞÜPHESİ

4 kişilik Böcek ailesinin fenalaşmadan önce Ortaköy'de kumpir ve midye yedikleri için gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyordu.

