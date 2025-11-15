Hayatını kaybedenlerle aynı otelde kalıyorlardı: Ortaköy faciasında iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hasteneye kaldırılan Böcek ailesinden anne ve çocukların hayatını kaybetmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Habertürk TV'de aktarılan habere göre; 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailenin Fatih'te kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.

MİDYE VE KUMPİR ŞÜPHESİ

4 kişilik Böcek ailesinin fenalaşmadan önce Ortaköy'de kumpir ve midye yedikleri için gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyordu.