Hayatını kaybedenlerle aynı otelde kalıyorlardı: Ortaköy faciasında iki kişi daha hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hasteneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Böcek ailesinin 3 ferdinin Fatih'te kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hasteneye kaldırılan Böcek ailesinden anne ve çocukların hayatını kaybetmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Habertürk TV'de aktarılan habere göre; 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailenin Fatih'te kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.
İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.
MİDYE VE KUMPİR ŞÜPHESİ
4 kişilik Böcek ailesinin fenalaşmadan önce Ortaköy'de kumpir ve midye yedikleri için gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyordu.