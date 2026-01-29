“Hayatını yaşa” deyip başörtüsünü çıkardı
Halef adlı dizinin oyuncusu ve sosyal medya fenomeni Pınar Cilit, “Hayatını yaşa” notu düşerek başörtüsünü çıkardı ve yeni görünümünü paylaştı.
Halef dizisinde rol alan sosyal medya ünlüsü Pınar Cilit, başörtüsünü çıkararak sosyal medya hesabından yeni görünümünü paylaştı.
Instagram’da 400 binden fazla takipçisi bulunan Cilit, fotoğrafına “Hayatını yaşa” notunu düştü.
Cilit’in yeni hali takipçilerinin beğenisini topladı ve aldığı karar “özgürlük” vurgulu yorumlarla destek gördü.