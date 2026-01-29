“Hayatını yaşa” deyip başörtüsünü çıkardı

Giriş / Abone Ol
Halef adlı dizinin oyuncusu ve sosyal medya fenomeni Pınar Cilit, “Hayatını yaşa” notu düşerek başörtüsünü çıkardı ve yeni görünümünü paylaştı.

Yaşam
  • 29.01.2026 10:06
  • Giriş: 29.01.2026 10:06
  • Güncelleme: 29.01.2026 10:11
Halef dizisinde rol alan sosyal medya ünlüsü Pınar Cilit, başörtüsünü çıkararak sosyal medya hesabından yeni görünümünü paylaştı.

Instagram’da 400 binden fazla takipçisi bulunan Cilit, fotoğrafına “Hayatını yaşa” notunu düştü.

Pınar Cilit, boykota verdiği destek nedeniyle TRT'deki işinden olan Aybüke Pusat ile aynı dizide oynuyor.

Cilit’in yeni hali takipçilerinin beğenisini topladı ve aldığı karar “özgürlük” vurgulu yorumlarla destek gördü.

Pınar Cilit, başörtüsüz halini paylaştı

