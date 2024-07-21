Hayatları karart, milyonları indir

İki yurttaşın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin ardından gerekli bakım-onarımı yapmadığı için eleştirilen GDZ Elektrik’e milyonlar akmış. Şirketin aydınlatmalar için 2023’te 174,5 milyon TL aldığı öğrenildi.

İzmir’de elektrik kaçağı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bölgede dağıtımdan sorumlu GDZ Elektrik’e yüz milyonlarca lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Şirket, sokak ve cadde aydınlatması karşılığında 2023’te Bakanlık ile belediyelerden geçen yıl 174,5 milyon TL almış.

İzmir’de 12 Temmuz’da cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanaktan yağıştan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Deniz’i kurtarmak isteyen müzisyen İnanç Öktemay da akıma kapılarak yere yığıldı. Her iki yurttaş da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kentte etkili olan sağanak yağışta su birikintisinin içinden karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak iki kişinin yaşamını yitirmesinin ardından gözler, bölgenin elektrik dağıtımından sorumlu şirket olan GDZ Elektrik’e çevrildi. Şirketin gerekli kontrolleri yapmadığı için faciadan birinci derecede sorumlu olduğu savunuldu. İzmir Barosu ise yaşananların ardından sokaktaki mazgalın değiştirilmesi çalışmalarında savcılık izni olmadığını ve GDZ Elektrik’in delil karartmaya çalıştığını iddia etti.

Bakım-onarım çalışmalarını gereken titizlikte yerine getirmediği iddiasıyla faciada sorumluluğu sorgulanan şirkete, yalnızca sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında yüz milyonlarca lira para aktarıldığı belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, “Genel Aydınlatma Ödemeleri” verileri, şirkete aktarılan kaynağın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

GDZ YEDİNCİ SIRADA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketine 2023 yılında sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında toplam 3 milyar 271 milyon 988 bin TL ödendi. Bakanlık, belediyeler ve il özel idareleri bütçesinden, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında yapılan ödemeden en büyük payı, 371 milyon 822 bin TL ile Toroslar Elektrik aldı. İzmir’deki faciada sorumluluğu sorgulanan GDZ Elektrik ise aldığı pay itibarıyla 21 elektrik dağıtım şirketi arasında yedinci sıraya yerleşti.

2023'TE 174 MİLYON TL

Verilere göre, GDZ Elektrik cadde ve sokakların aydınlatılması karşılığında 2023 yılında toplam 174 milyon 552 bin TL ödeme aldı. GDZ Elektrik’e ödenen 174,5 milyon TL’nin kurumlara göre dağılımı ise şöyle kaydedildi:

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 139 milyon 642 bin TL

• Büyükşehir Belediyesi: 2 milyon 68 bin TL

• Büyükşehir Belediyesine Ait Belediyeler: 32 milyon 842 bin TL

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SERBEST BIRAKILDILAR

İki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Önceki gün gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, adalete güvendiğini ve sorumluların gerekli cezaları alacağına inandığını belirtti.