Hayatlarının baharındaydılar

Haber Merkezi

Kartalkaya Grand Kartal Otel’de ihmaller nedeniyle yaşamını yitiren 78 kişinin 4’ü otelde çalışan kadın işçilerdi. Otelde aşçı olarak çalışan Eslem Uyanık ve Esra Nazik, hemşire olarak çalışan Dilara Ermanoğlu aynı gece hayatını kaybederken, yangından kurtulmak için pencereden atlamak zorunda kalan ve garson olarak çalışan Şevval Şahin de yaşamını yitirdi. Kadınların yanan otelin personel katı olan 12’nci katta birlikte kaldıkları belirlendi.

MESLEĞİNE AŞIKTI

Kayseri doğumlu olan 27 yaşındaki Eslem Uyanık, aşçılık alanındaki başarılarıyla genç yaşta büyük bir kariyer inşa etmişti. Rus Dili ve Edebiyatı eğitiminin ardından Mutfak Sanatları Akademisi’nde aşçılık eğitimi alan Uyanık, Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

İŞE BAŞLAYALI 1 AY OLMUŞTU

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden 2022 yılında mezun olan 25 yaşındaki Esra Nazik Kartalkaya’daki otele yaklaşık 1 ay önce kış sezonu için başlamıştı.

Nazik’in, yangın sırasında babası Süleyman Nazik’i arayıp, ‘’Yanıyoruz, bizi kurtarın’’ diye yardım istedi. Babası Erhan Yıldız, “Yangından haberdar olunca birkaç yeri ‘yanıyoruz, neredesiniz’ diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp ‘neden yardıma gelmiyorsunuz’ diye sordu. İşe başlayalı bir ay oldu" dedi.

Aşçı Esra Nazik’in cenazesi, Meram ilçesindeki Ana Sultan Mezarlığı’nda defnedildi. Anne Şerife Nazik, ‘’Kuzumu yaşatamadım’’ diyerek yakınlarına sarılıp ağladı.

PENCEREDEN ATLAMIŞTI

Bartın’da yaşayan 24 yaşındaki Şevval Şahin, 1,5 ay önce otelde garson olarak çalışmaya başladı. Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atladı. Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in 12. kattaki pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı. Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Baba Erdal Şahin, kızının tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Anne Bilhan Şahin de cenaze aracının arkasından yürüyerek, ‘Güle güle kızım’ diyerek ağladı.

MARTTA PİKNİĞE GİDECEKTİ

Otelde hemşire olarak çalışan 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu, atanmadığı için otellerde hemşire olarak çalışmaya başlamıştı. Babası da yan otelde çalışan Dilara, babasının kalp rahatsızlığından dolayı ona yakın olmak istemişti.

Kızının otopsi işlemlerinin yapıldığı sırada hastanenin önünde bekleyen baba kalp krizi geçirdi.

Baba, “Diğer arkadaşıyla gelip ‘Baba bizi Mart’ta pikniğe götür’ dedi, ‘Tamam, götürürüm sizi’ dedim. Öyle sözleşmiştik. 35-40 gündür orada çalışıyordu. Daha önce çalıştığım oteldeydi, sonra oraya geçti. Çatı katında bir yer vermişlerdi ona. Kalp rahatsızlığım vardı, benim için oraya geldi. Ben gelmesini istememiştim. ‘Sana göz kulak olmak için geleceğim’ demişti. 2023’te mezun olmuştu. Atanması olmadığı için gelmişti çalışmaya” dedi. Dilara’nın cenazesi Mardin’de toprağa verildi.

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri açıklandı: Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Enes Gültekin, Mehmet Cem Doğan, Ayşe Doğan, Habibe Çetiz, Vedat Çetiz, Mine Akişli, Şenol Akişli, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Boduroğlu, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Eren Bağcı, Ayşemin Doğan, Ahmet Çetiz, Doğa Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Ceren Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Demir Tüzgiray, Yılmaz Sarıtaş, Can Tokcan, Gülçin Akişli, Doruk Sarıtaş, Duygu Doğan, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Rümeysa Gültekin, Özüm Karataşlı, Esat Çetiz, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Ayşe Türkmen, Nedim Türkmen, Oya Kanpolat, Yasemen Boncuk Tüzgiray, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Dila İnal, Defne Arkadaş, Ela İnal, Esra Nazik, Bilal Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Sümeyye Güner, Bekir Gültekin, Selim Gültekin, Yusuf Gültekin, Alya Altın, Kübra Altın, Yiğit Gençbay, Defne Tüzgiray, Erhan Tüzgiray, Alp Mercan, Feray Kanpolat, Sedat Çetiz, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Şevval Şahin, Laura Kurtınadze.

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YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ

Birçok ilde Kartalkaya katliamı ile ilgili yapılan açıklamalarda, can kayıplarının sorumlularının denetim görevini yapmayan kurumlar ile kar hırsıyla hareket eden sermaye sahipleri olduğu belirtildi. Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu’nun eyleminde yapılan açıklamada, "Rant ve talana teslim edilen memleketimizde yurttaşlarımızın canı her gün yeni bir tehdit altında. Ölümlerin, faciaların Sorumlusu bu iktidardır. Bu düzen böyle gitmez. Bu karanlığa artık yeter, yasta değil isyandayız" denildi. Aydın Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri yaptıkları açıklamada Kartalkaya katliamının sorumlularının bulunması ve hesap sorulmasını istedi. TKP de Ankara ve İstanbul’un yanı sıra Eskişehir’de sokağa çıktı. Eylemlerde, "Patronların payına kâr düşerken, halkın payına ölüm düşüyor. İktidarı ve muhalefetiyle patron kârını en yüce değer haline getiren bu düzene itiraz edelim" denildi.