Hayatta kalanlara soruşturma açıldı

HABER MERKEZİ

Birçok deprem davasında hazırladıkları raporlarla tartışmalara neden olan beş akademisyenin şikâyetiyle enkaz altında çıkan depremzedeler, çocuklarını ve kardeşlerini kaybeden depremzedeler ile haber yapan gazeteciler hakkında soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM OLAN HEYET

2024 yılında mahkemeler, Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Eşki ve Barış Sayın isimli akademisyenleri en az 18 deprem davasında yeni bilirkişi raporu hazırlamaları için görevlendirdi. Bilirkişi heyeti, kamuoyunda gündem olan başta Ezgi Apartmanı ve Sait Bey Sitesi davaları olmak üzere birçok binanın yıkımına neden olduğu ifade edilen sanıkların suçsuzluğu yönünde raporlar kaleme aldı. Hatta bu raporlar nedeniyle hakkında onlarca yıl hapis cezası istenen bazı sanıklar hakkında tahliye kararları verildi.

Kamuoyunun tepkisini çeken bilirkişi heyeti, sanıkların serbest bırakılmasını sağlayıp yargılama sürecinin uzamasına neden olduktan sonra ‘‘linç kampanyasına maruz kaldıklarını’’ iddia ederek, ‘‘Tarafsız ve bağımsız şekilde çalışma koşullarının ortadan kalktığı’’ gerekçesiyle dosyadan çekilme talebinde bulundu. Ancak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi heyetinde yer alan Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Eşki ve Barış Sayın’ın şikâyetiyle dikkati çeken bir soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti şikâyet dilekçesinde, “Kendilerini şikâyet eden depremzedelerle kendileri hakkında haber yapan” gazetecilerin sekiz suçtan yargılanıp cezalandırılmasını istedi.

Akademisyenlerin “İftira, yalan beyan, adli makamları bilerek yanıltmak, mail ortamında yazılı tehdit, yargı görevi yapanı bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs, kişisel verilen korunması kanununa muhalefet, gerçeğe aykırı şikâyet, hakaret” suçlarından sekiz ismin yargılanıp cezalandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla yer alan isimler şöyle:

•Mulla Kenger: 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın enkazından sağ kurtulan iki kişiden biri. Depremde eşini kaybetti.

•Muhammed Emin Kenger: Depremde yakınlarını kaybetti.

•Mesut Kenger: Ezgi Apartmanı’nın enkazından yaralı olarak kurtuldu, depremde annesini kaybetti.

•Nurten Özdemir: Depremde kız kardeşi, eniştesi ve iki yeğenini kaybetti.

•Nurgül Göksu: Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve torununu kaybetti.

•Timur Soykan: BirGün yazarı, deprem davalarını haberleştirdi.

•İsmail Arı: BirGün muhabiri, deprem davalarını haberleştirdi.

•Ramazan Eyigün: Bilirkişi heyetine “mahkemede hesap vereceksiniz, yargılanacaksınız” diye mail attı.

YANDAŞ ŞİKÂYET EDİLMEDİ

Savcılığın talimatıyla şikâyet edilen bazı isimlerin ifadesi alındı. Diğer isimlerin de gelecek günlerde ifadelerinin alınması bekleniyor. Öte yandan bilirkişi heyetinin şikâyet dilekçesinde, haklarında yandaş Yeni Akit ve Yeni Şafak’ın da olumsuz haber yaptığını ifade ettikleri ancak bu gazetelerin muhabirleri ile yöneticilerinden şikâyetçi olmadıkları görüldü.