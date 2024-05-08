Hayattaki seçimlerimize bakış

Yusuf İRİS

Sadece Tiyatro Ekibinin sahnelediği ilk oyun olan Adviye sezonun son oyunuyla seyirci karşısında. Bugün Üsküdar Kollektif Performans’da saat 20.30’da sergilenecek oyunu 2003’te Hasan Can Utku kaleme aldı. Sabahattin Ozan Aslan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu oyunda Asena Yıldırım ile Yansı Özçelik Keçebaş rol alıyor. Adviye’yi yöneten Ozan Aslan ile oyunda rol alan Asena Yıldırım ve Yansı Özçelik Keçebaş’la konuştuk. Oyunda aynı evde yaşadıklarını iddia eden aynı isimli farklı hayatlar yaşayan otuzlu yaşlarında olan biri iyi bir avukat olma hayali ve diğerinin iyi bir anne olma hayali bulunan iki kadının yani ‘Adviye’lerin hikâyesi anlatılırken bir taraftan da seyircilere “aynı hayatı farklı şekilde yaşayan iki kadın aslında kim?” sorusu yöneltiliyor.

Oyunun yönetmeni Ozan Aslan, oyunun hazırlık aşamasından bahsederek, “Özel ve kamu desteği almayan, sahnesi olmayan bir ekibiz. Bazı kafelerde, okul sahnelerinde ve evlerde prova yaparak oyunu hayata geçirdik. İşlerimizi ve çalıştığımız kurumların işlerini aksatmadan çalıştık. Adviye’nin tüm ekibine teşekkür ediyorum, iyi ki beraber çalıştık” diyor.

Oyunda birden fazla kadın hikâyesi anlattıklarına dikkat çeken oyunculardan Asena Yıldırım ise “Oyunda kadın-erkek olmaksızın herkese ‘Senin Adviye’n kim? Sen yaşamında kimsin ve başka bir yaşamda tercihlerinle başka biri nasıl olabilirdin?” soruları sorarak, bunları sorgulamak istiyoruz. Oyunda farklı kadınlık durumları da var. Birden fazla kadın hikâyesini anlatıyoruz. İki kadın üzerinden de ayrı bir pozitif ayrımcılığımız var.”

Farklı bir metni sahneye yansıttıklarını belirten Yansı Özçelik Keçebaş ise şunları aktardı: “Kadınların ve hatta insanın farklı halleri, seçimleri, pişmanlıkları, yapmak istedikleri üzerinden yazılmış bir metin. Kadın erkek fark etmiyor ama yaşadığımız dünyada pozitif ayrımcılık yaparak kadın üzerinden ele alıyoruz konuyu. Ama herkes oyun bittikten sonra ‘Benim Adviye’m kim ya da hayattaki seçimlerim yanlış mı ya da doğru mu sorularını kendilerine mutlaka soracaklarından eminim."