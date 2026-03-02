Hayber Füzesi Nedir? Hayber Füzesi Menzili Ne Kadar?

İran Devrim Muhafızları’nın Hayber füzeleriyle düzenlediği saldırının ardından kamuoyunda birçok soru gündeme geldi. Hayber füzesi nedir? Hayber füzesi menzili ne kadar? Teknik özellikleri neler? Vurma gücü ve etkisi hangi seviyede? Bölgedeki gelişmeler sonrası bu sorular yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte açık kaynaklara dayanan bilgilerle Hayber Şiken balistik füzesine dair detaylı analiz.

HAYBER FÜZESİ NEDİR?

Hayber Şiken (Khaybar Shekan), İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geliştirilen İran yapımı orta menzilli balistik füzedir. 2022 yılında kamuoyuna tanıtılan sistem, katı yakıtlı yapısıyla daha kısa hazırlık süresi ve yüksek hareket kabiliyeti sunmak üzere tasarlanmıştır.

Balistik füze kategorisinde yer alan Hayber Şiken, atmosfer dışına çıkıp yeniden giriş yapabilen yapısıyla dikkat çekmektedir.

HAYBER FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Açık kaynaklı savunma analizlerine göre Hayber füzesinin öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Katı yakıtlı balistik füze

Yaklaşık 1.450 kilometre menzil

Manevra kabiliyetine sahip yeniden giriş aracı

Daha hafif kompozit gövde tasarımı

Daha hızlı kurulum ve fırlatma süresi

Özellik Bilgi Tür Orta menzilli balistik füze Yakıt Tipi Katı yakıt Menzil Yaklaşık 1.450 km Harp Başlığı Yaklaşık 500 kg konvansiyonel

HAYBER FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre Hayber füzesinin menzili yaklaşık 1.450 kilometredir. Bu menzil, bölgesel hedefleri kapsayabilecek kapasiteye işaret etmektedir.

Bu mesafe, Orta Doğu’daki birçok stratejik noktaya erişim anlamına gelmektedir.

HAYBER FÜZESİ NE KADAR ETKİLİ?

Uzman değerlendirmelerine göre Hayber Şiken, yüksek hızda atmosfer dışına çıkıp yeniden giriş yapabilen ve manevra kabiliyeti artırılmış bir balistik füze olarak tasarlanmıştır. İran, füzenin bazı hava savunma sistemlerini aşabilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu savunmaktadır.

Ancak füzenin gerçek operasyonel performansına ilişkin bağımsız ve doğrulanmış verilerin sınırlı olduğu belirtilmektedir.

HAYBER FÜZESİNİN VURMA GÜCÜ VE ETKİSİ NE KADAR?

Açık kaynaklara göre Hayber Şiken yaklaşık 500 kilogram civarında konvansiyonel harp başlığı taşıyabilmektedir.

Balistik füze olması nedeniyle yüksek hızla hedefe ulaştığı ve ciddi tahrip gücü oluşturabileceği ifade edilmektedir. Bununla birlikte kesin isabet oranı hakkında doğrulanmış bağımsız veriler bulunmamaktadır.

HAYBER FÜZESİ HANGİ SAVUNMA SİSTEMLERİNE KARŞI GELİŞTİRİLDİ?

Uzmanlara göre füze, özellikle bölgedeki gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilecek manevra kabiliyetiyle tasarlanmıştır. Yeniden giriş aşamasındaki hareket kabiliyeti, savunma sistemlerini zorlamayı hedeflemektedir.

HAYBER FÜZESİ HİPERSONİK Mİ?

Hayır. Açık kaynaklara göre Hayber Şiken klasik balistik füze kategorisinde yer almaktadır. Ancak balistik füzeler doğaları gereği yüksek hızlara ulaşabilmektedir.

HAYBER FÜZESİ NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLİR Mİ?

Resmî açıklamalarda füzenin konvansiyonel harp başlığı taşıdığı belirtilmektedir. Hayber Şiken’in nükleer başlık taşıdığına dair doğrulanmış bir veri bulunmamaktadır.

HAYBER FÜZESİ HANGİ PLATFORMLARDAN FIRLATILIYOR?

Açık kaynaklara göre füze, kara konuşlu fırlatma rampalarından ateşlenebilmektedir. Sabit ya da taşınabilir sistemlerle operasyon yapılabilmesi, sürpriz saldırı kapasitesini artırmaktadır.

HAYBER FÜZESİ KAÇ SÜREDE HEDEFE ULAŞIYOR?

Balistik füzeler yüksek hızla hareket ettiği için menzil ve hedefe bağlı olarak dakikalar içinde hedefe ulaşabilmektedir. Kesin süre, fırlatma noktasına ve hedef mesafesine göre değişmektedir.

HAYBER FÜZESİ TEKRAR KULLANILABİLİR Mİ?

Hayır. Hayber Şiken tek kullanımlık balistik füze olarak tasarlanmıştır. Fırlatma sonrası yeniden kullanımı mümkün değildir.

HAYBER FÜZESİ KAÇ DALGADA FIRLATILABİLİYOR?

Devrim Muhafızları’nın açıklamalarına göre operasyonlar “dalga” şeklinde planlanabilmektedir. Örneğin son saldırı “onuncu dalga” olarak tanımlanmıştır. Bu ifade, çoklu hedefe kısa sürede saldırı stratejisini anlatmaktadır.

HAYBER FÜZESİ NEDEN GÜNDEMDE?

Son dönemde Orta Doğu’daki gerilim kapsamında adının geçmesi ve belirli hedeflere karşı kullanıldığı yönündeki açıklamalar nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

