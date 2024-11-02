Haydarpaşa gar kalacak

Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, perşembe günü "Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür Sanat Projesi" kapsamında Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nın AVM ve otel olmayacağını, millet bahçesi yapılacağını söyledi.

Haydarpaşa Dayanışması ile Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) birlikte projeye yanıt olarak yayımladığı basın açıklamasında, “Bölgeyi kökünden dönüştürmeyi hedefleyen ve emekçileri, demiryolcuları, kent hakkını, kamusal mekanı koruma ihtiyacını gözetmeyen tüm bu soylulaştırma, mülksüzleştirme ve yerinden etme girişimlerini kabul etmiyoruz” denildi.

Bakan Ersoy, “Hem Haydarpaşa hem de Sirkeci’de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Ama burada Asla AVM ve otel olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.