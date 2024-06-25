Haydarpaşa Garı’nın son hali 8 yıl sonra görüntülendi

Haber Merkezi

İstanbul’un simgelerinden olan, 1908 yılında hizmete giren ve 14 yıl önce çıkan yangında zarar gören tarihi Haydarpaşa Garı’nda binanın çevresine kaplayan örtünün bir kısmı kaldırıldı. Restorasyonun devam ettiği Haydarpaşa Garı’nın yeni hali dron ile görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024’te tamamen hazır hale getirilecek" demişti. 28 Kasım 2010’da garda yangın çıkmış, 2,5 saatte söndürülen yangında tarihi yapının çatısı büyük oranda zarar görmüştü.