Haydarpaşa için 700'üncü hafta nöbeti

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Haydarpaşa Garı'nın ranta açılmak istenmesine karşı 21 yıldır mücadele eden yaşam savunucuları ve bölge halkının her pazar tuttuğu nöbet 700'üncü haftayı geride bıraktı.

Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması çağrısında bugün gar önünde bir araya gelen yaşam savunucuları ve yurttaşlar "Haydarpaşa gardır gar kalacak", "Demiryolları halkındır satılamaz", "Haydarpaşa ve Sirkeci'de dönüşüme dur de", "Haydarpaşa trensiz, vapursuz, insansız kalmayacak" döviz ve parkartlarını açtı.

Eyleme Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP Sivas Milletvekii Ulaş Karasu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, mimar Mücella Yapıcı., SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi üyeleri, Birleşik Taşımacılık Sendikası ile çok sayıda Kadıköylü katıldı. Eylemde, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için de "Can Atalay'a özgürlük", "Can'ı alacağız" dövizleri açıldı.

Haydarpaşa Dayanışması'ndan yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Garı'nı dönüştürme ve gar işlevini yok etme girişimlerin 2004'ten itibaren sürüyor. Geçen 21 yıl içinde Haydarpaşa Garı'nı otel, dünya ticaret merkezi, kruvaziyer liman, olimpiyat köyü, müze, AVM ve kültür alanı olarak tasarlanan onlarca proje gündeme geldi. Her biri Haydarpaşa Dayanışması'nın verdiği sokak ve hukuk mücadelesi sayesinde iptal ettirildi. Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarımızın belleğini korumak için mücadele sürecek" denildi.