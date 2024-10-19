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Haydarpaşa ve Sirkeci’den kendinize rant çıkarmayın

Güncel
  • 19.10.2024 06:00
  • Giriş: 19.10.2024 06:00
  • Güncelleme: 19.10.2024 07:46
Kaynak: ANKA
Haydarpaşa ve Sirkeci’den kendinize rant çıkarmayın
Fotoğraf: AA

İstanbul’un iki sembol yapısı Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının TCDD’den Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesine tepkiler devam ediyor.

Haydarpaşa Dayanışması temsilcisi, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) yöneticilerinden Hasan Bektaş, "Kültür Bakanlığı’nı burada taşeron olarak kullanıp yine birilerine peşkeş çekecekler. Her tarafı ranta, paraya çevir diler. Ekonomi bozuk, ülkede başka olumsuz gelişmeler var. Para yok ortada. Haydarpaşa ve Sirkeci gibi yerleri satarak kendilerine rant çıkarma peşindeler. Ekonomiyi düzeltmek istiyorlarsa 14 dört tane uçak var, bir kaç tane saray var. Onları satsınlar" dedi.

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