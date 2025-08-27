Haydarpaşa’da yakıt ikmal gemisinde yangın: İnceleme başlatıldı

Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığı gemi dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Öte yandan yangının çıktığı gemi, dron ile görüntülendi. Görüntülere itfaiye ekiplerinin çalışmaları yansıdı

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.