Haydi çocuklar şenliğe

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları bünyesinde 1935’te çalışmalarına başlayan Çocuk Eğitim Birimi’nin bu yıl 39’uncusunu düzenlediği ‘Çocuk Şenliği’ 20 Nisan’da başlıyor. Şenlik boyunca birbirinden eğlenceli çocuk oyunları seyirciyle buluşacak. Fotoğraf sergileri ve çocukların müzik bilgisini artıracak, hayal dünyalarını genişletecek atölyeler düzenlenecek. Tüm etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Şenlik bünyesinde, 90 yılı özetleyen fotoğraflar, dijital bir sergi olarak çocuklarla buluşacak. Sesler Ülkesi, Çöpsüz Dünya, Fındıkkıran, Masal, Sevdalı Bulut, Şebo Müzikali (Kocaeli Şehir Tiyatroları-Konuk Oyun), Ben De Uçabilirim (Eskişehir Şehir Tiyatroları-Konuk Oyun) adlı oyunlar sahnelenecek.

Çocukların müzik bilgisini artıracak, hayal dünyalarını genişletecek, kendi hikâyelerini oluşturmasını sağlayacak atölyeler ise şöyle sıralandı:

• Doç. Dr. Bülent Sezgin’in düzenlediği “Oyun ve Tiyatroyla Düşlere Yolculuk”,

• Yonca İnal, Ayris Ekşi’nin düzenlediği “Yer mi Gök mü, Deniz mi Dağ mı?”,

• Nevin Köksal Yatman’ın düzenlediği “Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi”,

• Özgür Atkın’ın düzenlediği “Karagöz Atölyesi: Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl!”,

• Hamit Erentürk’ün düzenlediği “Beden Perküsyon & Hareket Dramaturjisi”,

• İlkem Ulugün’ün düzenlediği “Hareket ve Doğaçlama Atölyesi”,

• Derya Yıldırım’ın düzenlediği “Bir Hikâye, Bin Dünya”,

• Dilan Mine’nin düzenlediği “Uğurlu Mask Atölyesi”.

Şenliğin ücretsiz oyun biletleri ve çeşitli atölyelerin ücretsiz davetiyeleri gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/, biletinial.com adreslerinden ve mobil uygulamadan temin edilebiliyor.