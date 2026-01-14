Haydutlar fırsat kolluyor

Dış Haberler

İran’da ekonomik krize ve baskıcı İslam rejimine karşı protestolar sürerken emperyalist haydutlar karışıklığı fırsat bilerek ellerini ovuşturmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump cephesi, İran’a askeri müdahale hayalleri kurarken masada siber ve psikolojik saldırı seçenekleri de bulunuyor. Binlerce insanın katılımıyla Tahran’da başlayanlar protestolar 17’nci gününü geride bırakırken rejimin sert müdahalesi sonucu binlerce hayatını kaybetti. İran halkının rejime karşı haklı talepleri sürerken ABD ve Avrupa’dan peş peşe gelen açıklamalar müdahale için fırsat kolladıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gösterilerin devam ettiği İran'a karşı konvansiyonel hava saldırılarının ötesinde siber ve psikolojik saldırı seçenekleri konusunda bilgilendirildiği öne sürüldü.

CBS News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 Savunma Bakanlığı yetkilisine göre, Trump'a, İran'a karşı kullanılabilecek askeri ve örtülü araçlara ilişkin detaylı sunum yapıldı.

Yetkililer, İran'a olası askeri müdahalede hava gücü ve uzun menzilli füzelerin merkezi rolünü koruduğunu ancak siber operasyonlar ve psikolojik faaliyetlerin de seçenekler arasında yer aldığını iddia etti. Bu operasyonların, İran'ın komuta yapısı, iletişim ağları ve devlet kontrolündeki medyayı hedef alabileceğini öne süren yetkililer, henüz son kararın alınmadığını ve diplomatik kanalların açık olduğunu belirtti.

SALDIRI SEÇENEĞİ

Trump, protestolara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda göstericilere "yardım yolda" mesajı verdi. Trump, Tahran yönetimiyle tüm diplomatik temasları kestiğini duyurdu. İran’daki protestoculara seslenerek eylemlerin dozunu artırmaları çağrısında bulunan Trump, halkın devlet kurumlarının kontrolünü ele alması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Trump, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını da artırdı. İran’la ticaret yapan ülkelere yüzde 25’lik gümrük ek vergisi getirileceği duyuruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın İran karşı askeri güç kullanmaktan çekinmediğini ancak diplomasiyi tercih ettiğini söyledi. İran'daki gösterileri yakından takip ettiklerini kaydeden Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bu konuda tüm seçenekleri masada tuttuğuna işaret etti.

‘TERK EDİN’ ÇAĞRISI

Öte yandan ABD, ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yaptı. Almanya Başbakanı (Şansölye) Friedrich Merz, Hindistan'ın Bengaluru kentine yaptığı ziyaret sırasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

MERZ’DEN AÇIKLAMA

Alman basınında ve uluslararası ajanslarda yer alan ifadelere göre Merz, "Şu anda bu rejimin son günlerine ve haftalarına tanıklık ettiğimizi varsayıyorum" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da, Tahran yönetimine yönelik tüm mevcut yaptırım araçlarının kullanılacağını açıkladı. Alman Bakan, ABD ile iş birliği içinde hareket edeceklerini belirtirken, ABD'nin olası askeri müdahalesine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

***

MEŞRU VE HAKLI İSYAN!

SOL Parti, İran halkının rejime karşı verdiği mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. “İran halkı ayakta” başlığıyla yayımlanan açıklamada, “İslamcı diktatörlüğün boğucu karanlığı altında her gün daha derinleşen yoksulluğa, daha ağır adaletsizliğe mahkûm edilen milyonların isyanı meşrudur, haklıdır, onurludur” denildi. Mücadelenin sadece mollaların zorbalığına değil aynı zamanda emperyalist haydutluğa karşı da yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ABD haydutluğu, İsrail siyonizmi, CIA ve onların yerli işbirlikçileri, eliyle halkın direnişi rehin alınmaya çalışılıyor. Bugün Şah’ın torunlarını ya da emperyalizmin cilaladığı herhangi bir kuklayı ‘meşru lider”’ diye dayatmak, İran halkının egemenliğine doğrudan saldırıdır. Ama Washington ve Tel Aviv kuklalarının halkın nezdinde hiçbir meşruiyeti yoktur ve olmayacaktır! ABD’nin bu direnişe el uzatmaya çalışması Venezuela’da gördüğümüz eşkıyalığın İran sahnesine taşınmasından başka bir şey değildir. Ortadoğu’yu kana bulayan, Suriye’yi cihatçı Colani çeteleriyle Ortaçağ karanlığına sürükleyen, Irak’tan Libya’ya yıkım taşıyan ABD ve Batı emperyalizmi; İran’ın, Suriye’nin, Venezuela’nın ve bütün ezilen halkların ortak düşmanıdır! Halkın laiklik, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi teokrasiyi de monarşiyi de emperyalizmi de mutlaka yenecektir!”

***

EN AZ 2 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İranlı bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, ülke genelinde iki haftadır süren gösterilere yapılan sert müdahalelerde güvenlik güçleri de dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin öldüğünü söyledi. Bu, İranlı makamların yüksek ölü sayısını ilk kez kabul etmesi olarak kayıtlara geçti. Reuters’a konuşan İranlı yetkili, hem protestocuların hem de güvenlik personelinin ölümlerinin arkasında “teröristlerin” olduğunu iddia etti. Yetkili, ölenlerin kaçının sivil kaçının güvenlik görevlisi olduğuna dair ayrıntı paylaşmadı.Kötü ekonomik koşullar nedeniyle tetiklenen huzursuzluk, İranlı yetkililer için son üç yılın en büyük iç sınavı niteliğini taşıyor. Olaylar, geçtiğimiz yıl gerçekleşen İsrail ve ABD saldırılarının ardından artan uluslararası baskıların yaşandığı bir dönemde meydana geliyor.