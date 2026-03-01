Haydutlar savaş açtı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri ‘nihai hedef’ dedikleri İran’a karşı saldırıya geçti.

Büyük Ortadoğu projesini adım adım hayata geçiren ABD, kendisine hizmet etmeyen tüm ülkeleri askeri müdahalelerle ele geçirmeye devam ediyor. Demokrasi ve özgürlük masallarıyla Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD, Irak ve Suriye’nin ardından son hedefi İran oldu.

Saldırıları "önleyici" olarak nitelendiren Tel Aviv yönetimi, ABD ile işbirliğinde düzenledikleri saldırılarda başkent Tahran başta olmak üzere birçok kenti bombaladı. Emperyalist saldırılara karşı teyakkuza geçen İran, misilleme saldırılarına başladı. İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını iddia ederken patlama İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisinin yakınında meydana geldi.

OKULA SALDIRI: 85 ÖLÜ

İran basınına göre, İsrail ve ABD'nin ortak saldırılarında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı. Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokula yönelik ABD-İsrail saldırısında 24’ü kız öğrenci olmak üzere en az 85 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

MİSİLLEME AÇIKLAMASI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti. Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD ÜSLERİNİ VURDULAR

Misilleme açıklamalarının hemen ardından İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini bombalamaya başladı. Bahreynli yetkililer topraklarındaki ABD Deniz Üssü'nün ve burada yerleşik bulunan 5'inci Filo'nun hedef alındığını duyurdu. Katar Savunma Bakanlığı da İran'a ait bir füzenin savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ve Kuveyt'te de patlama sesleri duyuldu. Adana’da bulunan ABD’nin İncirlik Üssü’nde de gün içerisinde hareketlilik yaşandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada da, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına başladığını duyurdu. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine tamamen kapatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı suçlu düşmanın saldırganlığına yanıt olarak, İran İslam Cumhuriyeti tarafından işgal altındaki topraklara yönelik ilk geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başladı" ifadeleri kullanıldı.

‘BİR DARBE İNDİRECEĞİZ’

İran Silahlı Kuvvetleri Genel Sözcüsü Ebulfazl Şekarci, saldırılara sert tepki göstererek, "Onlara tarihlerinde hiç tecrübe etmedikleri bir darbe indireceğiz" dedi. Şekarci, "Amerikalılara ve İsraillilere öyle bir darbe vuracağız ki bu saldırıyı yaptıklarına pişman olacaklar. Sadece onları değil; bu saldırılarda ABD ve İsrail’e yardım eden, hava sahasını veya üslerini açan her kesimi de meşru hedef olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı. Sözcü Şekarci, "İş daha yeni başlıyor. Şu anda İsrail’in bazı askeri üsleri ciddi sorunlarla karşı karşıya. Halkımız sakin olsun ve ülkenin güvenliğini silahlı kuvvetlerimize bıraksın" dedi.

SIĞINAKLARA YÖNLENDİRİLDİ

Saldırıları başlatan İsrail ordusu ise ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

TRUMP TEHDİTLERİ SÜRDÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların ardından yaptığı ilk açıklamada, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık" ifadelerini kullanarak İran'ın uzun süredir nükleer müzakerelerle ilgili bütün fırsatları reddettiğini ve daha fazla sabredemediklerini söyledi.

Devrim Muhafızları’na silah bırakma çağrısında bulunan Trump, “Ya adil muamele göreceksiniz ve tam dokunulmazlığınız olacak ya da kesin ölümle karşı karşıya kalacaksınız” sözleriyle tehditler savurdu.

Trump açıklamasında "Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen, tekrar, yok edilecek. Donanmalarını yok edeceğiz. Ve İran'ın nükleer silah elde edememesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Savaş kurmaylarıyla sığınakta durum değerlendirme toplantısı yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu başlattıkları operasyonun amacının "varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak" olduğunu ifade etti.

***

DÜNYA BARBARLIĞA KARŞI SESSİZ

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarına karşı dünya devletleri ‘itidal’ açıklamalarıyla yetindi. Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok dünya devlet, ABD’nin barbarca saldırılarına karşı sessizliğini korudu.

Birçok açıklamada İran’a suçlamalar yöneltildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı: İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın 3. ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir. Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara son vermeye davet ediyoruz.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: ABD, İsrail ve İran arasında savaşın patlak vermesi, uluslararası güvenlik ve barış için ciddi sonuçlar taşıyor. Devam eden gerginlik herkes için tehlikelidir. Bu tırmanış derhal durdurulmalı. İran rejimi, nükleer ve balistik programlarına son vermek için iyi niyetle müzakereler yürütmekten başka seçeneği olmadığını anlamalıdır. Birleşmiş Milletler acilen toplanmalı.

AB KOMİSYONU BAŞKANI

Ursula von der Leyen: İran’daki gelişmeler son derece endişe vericidir. Tüm taraflara maksimum itidal, sivillerin korunması ve uluslararası hukukun eksiksiz uygulanması çağrısında bulunuyoruz. Bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik sarsılmaz bağlılığımızı teyit ediyoruz.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: İran rejimi binlerce kişiyi katletti. Balistik füze ve nükleer programlarının yanı sıra terör gruplarına verdiği destek, küresel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturuyor. AB, diplomatik yolları araştırmak için Arap ortaklarıyla yakın koordinasyon içindedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: Ortadoğu’da askeri tırmanışı kınıyorum. ABD ve İsrail’in İran’a karşı güç kullanması ve İran’ın misillemeleri, uluslararası barışı baltalıyor. Karşılıklı gerilimin azaltılmaması siviller ve bölgesel istikrar için ciddi sonuçlar doğuracak daha geniş bir bölgesel çatışma riskini beraberinde getirir. Tüm tarafları derhal müzakere masasına dönmeye şiddetle teşvik ediyorum.

RUSYA VE ÇİN’DEN TEPKİ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev: Barış gücü, bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. İran ile yapılan tüm müzakereler, (saldırıyı) örtbas etme operasyonudur. Kimse bundan şüphe duymadı. Hiç kimse gerçekten müzakere etmek istemedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı: İran’ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Taraflar, Orta Doğu’da barış ve istikrarın korunmasına yönelik çabaları devam ettirmeli.

***

ONLARCA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

İran’a yönelik saldırı sonrası Türk Hava Yolları ve AJet bölgedeki ülkelere seferlerini iptal etti. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerinin 2 Mart 2026'ya kadar iptal edildiğini açıkladı. Üstün ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a bugün yapılması planlanan seferlerin yapılmayacağını kaydetti. AJet 5, Pegasus 11 ülkeye yapılacak seferlerini iptal etti.

Operasyonun başlamasının ardından yaklaşık 10 dakika içinde İran hava sahası tamamen boşaldı. İran ve Irak hava sahalarını tamamen kapattı. İran üzerindeki uçuşlar durdurulunca en yoğun hava koridoru Türkiye’de oluştu.

***

UYARI AÇIKLAMASI YAPILDI

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği'nden bir uyarı açıklaması geldi. İran'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hitaben yapılan açıklamada şöyle denildi: ‘‘Son gelişmeler bağlamında İran’daki güvenlik durumu hassasiyet arz etmektedir. Bu itibarla İran’da bulunan vatandaşlarımızın güvenli bölgede kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran’a seyahat edecek vatandaşların acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Türkiye-İran sınır kapıları açık olup vatandaşlarımızın karayoluyla ülkemize intikal etmesi mümkündür.

Gelişmelere dair olabilecek duyuruların, Bakanlığımız ile İran'daki temsilciliklerimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır.’’

***

ANKA’NIN 2 MUHABİRİNE GÖZALTI

ANKA Haber Ajansı tarafından İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki muhabir gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’nden ANKA Haber Ajansı’nda "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili dün soruşturma başlattı. Açıklamada, askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin paylaşılmasının güvenlik açısından risk teşkil ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Belediye Personeli ve ANKA’nın iki muhabirinin gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından ANKA’dan yapılan açıklamada "Habercilik refleksiyle halkın bilgilendirilmesi amacıyla yaptığımız İncirlik bölgesindeki canlı yayının başlığının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek fark ettik" denildi.