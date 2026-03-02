Haydutluğa ABD kamuoyu da ikna olmadı: Amerikalılar, İran'a saldırı hakkında ne düşünüyor?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasından bir gün sonra yayımlanan bir ankete göre, Amerikalıların yalnızca dörtte biri saldırıları onaylıyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 27'si saldırıları onayladığını, yüzde 43'ü onaylamadığını ve yüzde 29'u ise emin olmadığını belirtti.

Reuters/Ipsos tarafından 28 Şubat–1 Mart tarihlerinde 1282 ABD’li yetişkinle yapılan ankette, parti bazında bakıldığında Cumhuriyetçilerin yüzde 55’inin saldırıları desteklerken yüzde 13’ünün karşı çıktığı görüldü. Demokratlarda destek oranı yüzde 7’de kalırken, yüzde 74’ü saldırılara karşı olduğunu belirtti. Bağımsız ve diğer seçmen gruplarında ise yüzde 19 destek, yüzde 44 karşı görüş öne çıkıyor.

Anket ayrıca Amerikalıların yaklaşık yüzde 56’sının, Başkan Donald Trump’ın çıkarlarını ilerletmek için askeri güç kullanmaya fazla istekli olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Ankete göre, son aylarda Venezuela, Suriye ve Nijerya'ya da hava saldırıları emri veren Trump'ın, ABD çıkarlarını ilerletmek için askeri güç kullanmaya çok istekli olduğunu düşünen Amerikalıların oranı yüzde 56. Demokratların büyük çoğunluğu (yüzde 87), Cumhuriyetçilerin yüzde 23'ü ve herhangi bir siyasi partiye mensup olmayanların yüzde 60'ı da bu görüşü paylaşıyor.