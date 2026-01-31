‘Hayır’ yanıtımı ‘evet’ diye girdiler

Aziz İhsan Aktaş’ın suç örgütü lideri sıfatıyla tutuksuz, 33'ü tutuklu, toplam 200 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının dördüncü günü savunmalarla devam etti. Savunma yapan tutuklu sanıklardan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik, "'Bana, ‘Ahmet Özer Kürt olduğu için ihaleleri Kürtlere mi veriyor?’ şeklinde bir soru soruldu 'hayır' olan yanıtım iddianameye 'evet' olarak geçirildi" ifadelerini kullandı. Dünkü duruşmayla birlikte davanın ilk haftası geride kalmış oldu. Sonraki duruşma 3 Şubat Salı günü devam edecek.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, 5’i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33’ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasının ilk haftası geride kaldı. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Dört günde toplam 20 tutuklu sanığın savunması dinlendi. Duruşmada dün ilk olarak 17 Ocak 2025’te tutuklanan ve “özel belgede sahtecilik” ile “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla yargılanan Esenyurt Belediye Başkan yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Temizlik İşleri Müdür Vekili Mehmet Şimşek, Emekli Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Yolcu, “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılanan Esenyurt Belediyesi’nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş ve 4 sanık dinlendi.

Çalış, göreve geldikten sonra Aziz İhsan Aktaş’ın kendisini aradığını, belediyeden daha önce ihale alan bir iş insanı olduğu için bu aramayı da normal karşıladığını söyledi. Çalış, Aktaş ile olan telefon görüşmesinin yalnızca 35 saniye sürdüğünü belirtti.

BEN TEK BİR BELGE DAHİ İMZALAMADIM

Görev süresi boyunca sık sık sahada olduğunu ifade eden Çalış, “1 milyon nüfuslu Esenyurt’ta herhangi biriyle aynı baz istasyonunda sinyal vermiş olmam çok normal” dedi. Çalış, imzaladığı sözleşmedeki imza tarihinin düzeltilmesi durumunda tüm iddiaların çökeceğini ve iddianamenin tek dayanak noktasının bu olduğunu söyledi.

Çalış, ardından şu ifadeleri kullandı: “Ben tek bir belge dahi imzalamadım. Üstelik bu elektronik bir belge. Bırakın özel belgeyi, belgenin resmini dahi görmedim. Elektronik ortamda önüme tensip geldi, elektronik imza attım ve gönderdim. Resmi belgeyi bile görmemişken, ben özel belgede nasıl sahtecilik yapabilirim? İhale süreçleri ile ilgili de altını çizmek isterim ki isterim ki; Destek Hizmetleri Müdürlüğü bana bağlı bir birim değildir. Dolayısıyla, bu birim üzerinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkimin olması söz konusu değildir.

İkinci olarak savunma yapan isim Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek oldu. 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan ve “özel belgede sahtecilik” ile “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla yargılanan Mehmet Şimşek de, savunmasında şunları söyledi: “Sayın Başkan, sözleşme tarihi çok defa yanlış yazılmıştır. Bu bir maddi hata olsaydı öyle derdim. 25.06.2024 tarihinde pazarlık ihalesi yapılmış deniyor; böyle bir tarih yok ama bir kere yazılmış. Buna maddi hata denir. 'Raporda tarih hatası var. Sanki bir ay arayla iki ihale yapılmış ve biz bunun üzerinden menfaat sağlamışız gibi bir suç uyduruldu' Ancak diğer tarih 7 kere yanlış yazılmış. Sanki bir ay arayla iki ihale yapılmış ve biz bunun üzerinden menfaat sağlamışız gibi bir suç uyduruldu. İddianamede kamu zararı yok deniyor, ama ihaleye fesat suçu nasıl oluşuyor o zaman?

SUÇLAMALARI REDDEDİYORUM

Aradan sonra 17 Ocak 2025’te tutuklanan ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılanan Esenyurt Belediyesi’ne Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik, savunmasında şöyle dedi: Mert Çelik, üzerine atılı suçlamaya ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını belirterek, soruşturma aşamasında kendisine Ahmet Özer hakkında bir soru yöneltildiğini söyledi. Çelik, “Bana, ‘Ahmet Özer Kürt olduğu için ihaleleri Kürtlere mi veriyor?’ şeklinde bir soru soruldu. Ben de ‘Hayır, ihale herkese açıktır’ yanıtını verdim. Ancak iddianamede ifademin değiştirilmiş. Bunun düzeltilmesini talep ediyorum” dedi.

Çelik, iddianamede değiştirilen, kendisine ait olmayan ifadesini ise şöyle belirtti:

"Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanı olduktan sonra belediyenin yaptığı ihalelere doğu illerinde kurulmuş firmalar veya doğu kökenli şirket sahipleri olan firmaların katılımı arttı. Bu ihaleye katılan firmaların veya yetkililerinin Ahmet Özer ile bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." Sanıkların dinlenmesinin ardından duruşma Salı gününe ertelendi.