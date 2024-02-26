‘Hayırdır devrem?’ tutmadı: Sahte MİT’çi yakalandı

Adana’da kendisini sahte polis ve MİT mensubu olarak tanıttığı belirlenen şüpheli, polisler tarafından durdurulduğu sırada “Hayırdır devrem?” diyerek sahte polis kimliği gösterdi. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güncel 26.02.2024 10:25 Giriş: 26.02.2024 10:25

Güncelleme: 26.02.2024 10:29 Kaynak: İHA

A- A A+