‘Hayırsever ödülü’ alan şirkete dev ihale

AKP'liler araç kiralama ihalesiyle Tasarruf Genelgesi’ni deldi geçti. 113 milyon 484 bin TL’lik araç kiralaması Erdoğan’dan ödül alan Giray Turizm’den temin edildi.

İktidar eliyle yaratılan ekonomik krizin faturası yurttaşa kesildi. AKP’nin hazırladığı vergi paketi, iğneden ipliğe hemen her şeyden vergi alınmasını öngörürken “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı son sürat devam etti.

17 Mayıs'ta yürürlüğe giren ve kamunun araç kiralamalarına kısıtlama getiren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi de kamunun harcamalarına engel olmadı.

Kamunun araç kiralamalarına kısıtlama getiren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin bizzat AKP’li belediyeler eliyle delinmesi dikkati çekti. AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin genelgenin yürürlük tarihinden tam iki ay sonra dev araç kiralama ihalesine imza attığı belirlendi.

MUHTELİF DAİRE BAŞKANLARI

AKP’li Halit Doğan idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi, 3 Temmuz’da araç kiralama ihalesi düzenledi. İhale kapsamında, “Muhtelif daire başkanlarının ihtiyaçları” için toplam 211 aday araç kiralanacağı belirtildi. Araçların 17 ay süreyle kullanılacağı ifade edilirken kiralanacak araçlar arasında 35 adet 4X4 aracın bulunduğu da bildirildi.

MALİYET 113,4 MİLYON TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin etkisizliğini ortaya koyan araç kiralama ihalesi kısımlara bölündü. Bu kapsamda ilk sözleşme 17 Temmuz’da 48 milyon 897 bin 950 TL’ye atıldı. İdare, 64 milyon 586 bin 400 TL’lik ikinci sözleşmeyi ise 26 Temmuz tarihinde imzaladı.

İHALE TANIDIĞA

İkinci sözleşmede belediye ile masaya oturan şirketin, “Yüzüncü Yılda Yüz Hayırsever” kampanyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül alan Şerif Dalgıç’ın sahibi olduğu Giray Turizm olduğu öğrenildi. İki farklı sözleşme ile tamamlanan ihale kapsamda kiralanan araçların belediyeye toplam maliyeti 113 milyon 484 bin 250 TL’ye ulaştı.