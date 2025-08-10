Hayko Cepkin ilk kez memleketinde konser verdi

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen SORFEST yaz festivalinin ikinci gününde Hayko Cepkin memleketinde ilk kez hemşehrileri ile bir araya geldi.

SORFEST yaz festivalinde sahne alan Hayko Cepkin müzikseverler ile buluştu.

Konserin sonunda Cepkin, sürpriz olarak bağlama eşliğinde Yozgat'ın yöresel türküsü "Yozgat Sürmelisi"ni seslendirdi.

Daha önceden aile vesilesiyle ve müzisyen olduğu dönemde çaldığı diğer gruplarla Yozgat'a gelme şansı olduğunu belirten Hayko Cepkin, yaklaşık 20 yıl sonra kendi ismi ile Yozgat'ta konser verdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Grubuna devamlı olarak "Bir gün Yozgat Meydanı'nda, Sorgun'da ya da herhangi bir yerde mutlaka memlekette bulunacağız, çalacağız" dediğini dile getiren Cepkin, "Aslında bizim için de bir beklenti ve hayalin hayata geçmesi gibi bir şey. Çünkü gelmek ayrı, burada ailemizin, dostlarımızın olması ayrı ama kendi ismimle, projemle ve müziğimle böyle büyük, devasa ve görkemli bir sahnede buranın gençlerine, büyüklerine ulaşmak benim için çok kıymetli ve unutulmaz bir hatıra" ifadelerini kullandı.

Hem halk konserlerinde hem de biletli konserlerinde aynı sahne performansını sergilediklerini aktaran Cepkin, "Bugüne kadar burada, bu sahnede kim var olduysa çok emin olabilirler ki çok başka bir şey seyredecekler. Bundan biz kendimiz, görkemli sahnemiz dediğimiz şeyden dolayı çok eminiz. Onun dışında tabii ki buranın bize göre ailemizde de 'milli marş' diye geçen 'Yozgat Sürmelisi'ni mutlaka bir dillendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bizim bağlama üstadımızı da yanımızda getirttik. Onun için öyle bir güzel tatlı bir hatıramız da olacaktır inşallah sahnede diye düşünüyorum. Onun dışında bence çok keyifli bir gece geçecek" diye konuştu.