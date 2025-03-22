Hayko Cepkin: Ülkemiz adına çok ağır bir darbe bu yaşananlar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri devam ediyor.

Protesto gösterileri devam ederken müzisyen Hayko Cepkin, gözaltı ve soruşturmalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cepkin, "Ülkemiz adına çok ağır bir darbe çok kan dondurucu bu yaşananlar" dedi.

Cepkin, şunları kaydetti: "Yıllardır herşeye ılık ılık muhalefet eden, muhalefetin hafif hafif kaynayan kazanda kendisinin de piştiği (sonunda beeelllki) ile yüzleşmesidir. İşte 'ilk önce onu dövdürtmeyecektik trajik fıkrasının başa gelmiş halidir. Vallahi de kimse için değil, artık kendi için, geleceği için, evladı, yeğeni,torunu içindir bugün sokakta zorbalığa haykıranlar."