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Haymana’da düğün halayı kemerli kavgaya döndü: 6 yaralı

Ankara’nın Haymana ilçesinde bir düğünde halay çeken grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine kemerlerle saldırırken, olayda 6 kişi yaralandı.

Yurt
  • 04.05.2025 23:33
  • Giriş: 04.05.2025 23:33
  • Güncelleme: 04.05.2025 23:36
Kaynak: iHA
Haymana’da düğün halayı kemerli kavgaya döndü: 6 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Ankara’nın Haymana ilçesinde Yeni Mahalle Güven Sokak’ta düzenlenen bir düğünde, halay çeken grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Taraflar, kemerlerle birbirlerine saldırdı. Olayda 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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