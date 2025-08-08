Hayrabolu’da motosiklet denetimi yapıldı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Alpullu Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında yapılan uygulamada, ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemler uygulandı.

Emniyet yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve özellikle kask takma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Denetimlerin ilçenin farklı noktalarında belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.