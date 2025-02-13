Hayrat’a 24 bin 956 avro hibe

AKP iktidarında cemaatler, okullardan hastanelere, cezaevlerinden kadın sığınma evlerine kadar birçok alanda etkilerini

artırdı. Nur Cemaati’nin, “Yazıcılar” kolundan olan Hayrat Vakfı’nın yardım derneğine binlerce avroluk hibe verildiği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 2016 yılında kimsesiz çocuklara yönelik işbirliği anlaşması imzalayan Nurcu vakfa bağlı Hayrat İnsani Yardım Derneği 3 Şubat’ta Türkiye Ulusal Ajansı’nca açıklanan, “Kalite Sertifikasına Sahip Kuruluşlar için Gönüllülük Projeleri” listesinde yer aldı. Proje başvuru değerlendirme sürecini tamamlayan Türkiye Ulusal Ajansı, Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne binlerce avroluk hibe verdi.

Hayrat Vakfı’nın yardım derneği olan Hayrat İnsani Yardım Derneği’nin, TUA’dan 3 Şubat 2025 tarihinde aldığı hibenin miktarı belli oldu. Gönüllülük projeleri kapsamında derneğe verilen hibe, 24 bin 956 avro olarak kayıtlara geçti.

AZAMİ TUTAR

Türkiye Ulusal Ajansı, hibe tahsis sürecinde, “ESC Program Rehberinde belirtilen çerçeveye uygun olarak belirlenen kuralların” göz önünde bulunduğu bildirildi. Derneğin 24,9 bin avroluk hibesinin azami tutarı ifade ettiği belirtilerek, “Başkanlığımız, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar” denildi.

FON YAĞIYOR

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla dağıtılan AB fonlarını alan dernekler tartışma yaratıyor. İktidara yakın vakıf ve dernekler, Erasmus projeleri ve “Gençlik Hareketliliği” projeleri ile fon pastasından en büyük payı alıyor. İktidara yakınlıkları ile bilinen bazı vakıf ve derneklerin 2021-2024 döneminde Ulusal Ajans’tan aldığı hibenin tutarları, şöyle sıralanıyor:

• TÜGVA: 711 bin 212 avro

• TÜRGEV: 420 bin 237 avro

• Diyanet Vakfı: 45 bin 870 avro

• Bülbülzade Derneği: 161 bin 850 avro