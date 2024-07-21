Hayri Baraçlı diyar diyar geziyor

Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı seçimler ile önce İBB’deki sonra da Türkiye Belediyeler Birliği’nden görevinden istifa etmek zorunda kalan Hayri Baraçlı’nın yine işsiz kalmadığı ortaya çıktı. Baraçlı’nın yeni durağı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu.

Yandaş Hayri Baraçlı’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne genel sekreter yapıldığı anlaşıldı.

2014’te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Hayri Baraçlı, 2019 yılında seçimi Ekrem İmamoğlu’nu kazanmasının ardından görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Mayıs 2022’de ise Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreterliği görevine başladı. TBB Meclisi’ndeki delege yapısında, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerin sonucunda değişiklik olmuştu. CHP, kazandığı büyükşehir ve il belediyeleri ile sayısal çoğunluğu elde etti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da TBB Başkanı seçildi.

Bu gelişmenin ardından Baraçlı, ikinci kez İmamoğlu’nun kazanması nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kaldı. TBB Genel Sekreterliği görevinden ayrılan Baraçlı’nın kısa süre önce AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine başladığı öğrenildi.

“YAZLIK, KIŞLIK, BAHARLIK AMAKAM ARACI”

Öte yandan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Hayri Baraçlı'nın üç makam arabası olduğunu açıklayarak, "Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık... Bakın bu israf" demişti.

İmamoğlu, "Üç makam arabasıyla gezen, kendisini genel sekreter tanımlayıp devlet memuru olduğunu düşünen zavallılarla derdim var" ifadelerini kullanmıştı.