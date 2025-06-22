Hayvan, et ve yem ithal

Ahin ASLAN

Hayvancılık politikaları artan ithalata dayalı hale gelirken yurttaş et yiyemiyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz hafta katıldığı Kanal 7 yayınında Türkiye’nin hayvan varlığında Avrupa lideri olduğunu öne sürdü ancak hayvan varlığında ithalatın yerine değinmedi.

Türkiye'de yalnızca 2024 yılında yaklaşık 600 bin baş sığır ithal edilirken toplam canlı hayvan ithalatı 1 milyonu aştı. Et ithalatı ise aynı yıl içinde 185 bin ton seviyesine ulaştı. 2015'te 320 bin baş olan canlı hayvan ithalatı, 2024’te 1 milyon 20 bin başa çıktı. Et ithalatı da aynı dönemde 45 bin tondan 185 bin tona yükseldi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Bakan Yumaklı'nın açıklamalarına tepki göstererek ithalata dayalı hayvancılığı eleştirdi. Bakırlıoğlu, "İthal hayvanla, ithal yemle, ithal çobanla hayvan sayısını artırmak bir başarı değil, acizliktir. Tarım Bakanı açıkladığı bu rakamlarla kendisini kandırıyor ama etin tadını unutan yurttaş her akşam sofrasında acı gerçekle karşı karşıya. Tarım Bakanı’nın övünmesi değil utanması gereken bir tabloyla karşı karşıyayız. Emekli, asgari ücretli etin tadını unuttu; çocuklar zaten bilmiyor" diye konuştu.

HER KALEM DIŞA BAĞIMLI

Rakamların nüfusa göre incelenmesi gerektiğini söyleyen Bakırlıoğlu, “Kişi başına düşen büyükbaş hayvan sayısı, et ve süt üretim miktarları dikkate alındığında Türkiye birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kalıyor” dedi. Bakırlıoğlu, Türkiye’de dana karkas etin ortalama kilogram fiyatının 2020’de 32,35 TL iken 2025'te 483 TL’ye çıktığını belirterek yurttaşın etten uzaklaştığını vurguladı.

Bakırlıoğlu, hayvancılığın temel girdileri olan yemin de ithal edildiğini, yerli üreticinin ezildiğini belirterek “Hayvan varlığı ithalatla artırılmış, maliyetler ithalata dayalı, vatandaş ise et kuyruğunda... Türkiye kendi kendine yetemiyor, her kalem dışa bağımlı hale gelmiş” dedi.

Bakırlıoğlu, 2020'de tarımsal desteklemelerden hayvancılığa verilen destek pay yüzde 41 iken, 2024'te aynı payın yüzde 22’ye gerilediğini, 2025 yılında öngörülen desteklerin payının yüzde 20 olacağını hatırlattı. Hayvancılığın sürdürülebilmesi için ithalat yerine üreticiye destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Bakırlıoğlu, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, yem üretiminin teşvik edilmesi, istihdamın kolaylaştırılması gibi yapısal reformların şart olduğunu belirtti.