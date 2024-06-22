Hayvan hakları platformları: Şiddet ve nefretle bir yere varılamaz

İstanbul Hayvan Hakları Platformu ve Ankara Hayvan Hakları Platformu, sokak hayvanlarına ilişkin Meclis'e sunulacak yasa teklifine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, sokak köpekleri ile ilgili krize en sağlıklı yaklaşımın geniş bir perspektiften değerlendirme yaparak mümkün olabileceği kaydedildi.

HABER MERKEZİ

AKP tarafından Meclis’e sunulacak sokak hayvanlarına ilişkin yasal düzenlemede sona yaklaşılırken teklife karşı tepkiler sürüyor.

Hayvan hakları savunucuları, sokak köpekleri ile ilgili krize en sağlıklı yaklaşımın geniş bir perspektiften değerlendirme yaparak mümkün olabileceğini söyledi.

İstanbul Hayvan Hakları Platformu ve Ankara Hayvan Hakları Platformu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu kampanyaların temeli köpekleri hedef haline getiren Havrita isimli insanlık dışı köpek fişleme haritası ile temeli çevrimiçi ortamda atıldı belirtildi.

KÖPEKLER NEDEN DÜŞMANIMIZ OLDU?

Açıklamada, "Köpekler neden düşmanımız oldu? Hayvan hakları konusunda kat edilen yolun gerisine nasıl düştük? Hayvanları nefreti hak edecek ne yaptı?" soruları soruldu.

Açıklamada, sosyal medyada sokak hayvanlarını canavarlaştırarak düşmanlık yayma amacıyla hareket eden trol hesaplarının ortaya çıktığını, bu hesaplara da en büyük desteği bazı medya kuruluşlarının verdiği vurgulandı. Kampanyalarla köpeklerin sorun olarak gösterildiği belirtilen açıklamada, siyasetçilerinde bu akıma kapıldıkları, hayvan hak savunucularını "mama lobisi" ve "itetapar" gibi ifadelerle hedef gösterildiği belirtildi.

"KATLEDİLEN HAYVAN SAYISI GİDEREK ARTIYOR"

Yapılan açıklamada, "Sokak hayvanlarını ve hak savunucularını hedef tahtası haline getiren, toplumda kutuplaşma ve çatışma yaratmayı başaran bu dezenformasyon, derhal kontrol altına alınması gereken ciddi bir sorundur. Ülke genelinde terk edilen, şiddete, tecavüze uğrayan, vahşice katledilen hayvan sayısı giderek artmaktadır. Türkiye'de geçtiğimiz yıl ortalama olarak 1 milyardan fazla hayvanın yaşam hakkı gaspedildi, milyonlarca hayvan işkence, şiddet ve istismar yaşamaya devam etti" denildi.

Açıklamada son olarak şunlar ifade edildi: "Şiddet ve nefretle bir yere varılamaz. Şiddetin hiçbir türüne tolerans göstermeyelim. Bunu sadece hayvanlar için değil, toplumda yaşayan herkesin iyiliği için yapalım. Tarih, denenmiş ve asla çözüm olmamış katliamların utancını ve acısını bizlere defalarca yaşatmıştır. Artık kendimizi doğru yerde konumlandırma, ileriye doğru proaktif bir adım atma ve tarih sayfalarına insanlık adına gurur verici notlar düşme zamanıdır!"

Kimsenin gerçek ve kalıcı bir çözümün peşinde olunmadığı ifade edilen açıklamada şu çözüm önerileri sıralandı:

• Köpeklerin toplu olarak öldürülmesi mevcut kriz için asla bir çözüm olamaz. Sokak köpeklerini tehlikeli nitelendiren insanlar, toplum barışı için çok daha tehlikelidir.

•Hayvanlara yönelik istismar durdurulması gerekirken, onları toplamak ve öldürmek adına kolların sıvanması kabul edilemez.

• Münferit olaylar araştırılmadan ülke çapında köpekleri katletmek için bir bahane olarak kullanılması hatalıdır.

• Arkasındaki bilimi dikkate almadan sokak hayvanlarını öldürmek, sağlıklı ve barışçıl bir nesil yetiştirme şansını da riske atmak demektir. Çünkü katliamın etkileri insanların zihinlerinde kalıcı hasarlar bırakacaktır.