Hayvan hakları savunucuları 257 bin imza topladı: "Öldürme kararından vazgeçin!"

Ankara'da hayvan hakları savunucuları sokak köpeklerinin uyutulacağı yönündeki iddialara karşı toplanan 257 bin 657 dijital imzayı Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim etti.

Hayvan hakları savunucuları son günlerde gündemde olan sokak köpeklerinin uyutulacağı yönündeki iddialara karşı toplanan dijital imzaları Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim etti.

Hazırlanan kanun teklifinde, '30 gün içinde sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin uyutulacağı' maddesinin bulunduğu iddiası üzerine, 'change.org' isimli internet sitesinde dijital imza kampanyası başlatıldı.

Hayvan hakları savunucuları tarafından 20 Mayıs'ta başlatılan kampanyaya yoğun katılım oldu.

1 haftalık süreçte 257 bin 657 dijital imza toplandı.

Hayvan hakları savuncuları, imzaları teslim etmek için Tarım ve Orman Bakanlığı önünde bir araya geldi.

İmzaların teslimine hayvansever Şafak Yeşilyurt, Ordu'da silahla vurulması sonucu yaralanıp, bir bacağı kesilmesi ardından sahiplendiği 'Çoban' isimli köpeği ile katıldı.

Hayvan hakları savuncuları, 'Ölüm fermanına hayır', 'Kısırlaştır, sahiplendir, hayat ver' yazılı kırmızı kutudaki temsili imzaları bakanlığa teslim etti.

"ÖLDÜRME KARARINDAN VAZGEÇİN"

Hayvan hakları savuncusu Pınar Satıoğlu, sokak köpekleri için akılcı ve bilimsel çözümler ortaya konulması gerektiğini belirterek, "Toplum vicdanına uymayan, özellikle çocuklarımızda geri dönülmeyen travmalar yaratacak olan öldürme kararınızdan vazgeçin. 1389 belediyenin henüz yüzde 20'sinde bakımevi varken, sahipli köpeklerin ve üretim çiftliklerinin denetlenmesi, kurumsal ve bireysel sahiplendirme kampanyaları ile toplum ve kamunun sıkı bir işbirliğiyle çözülecek sokak hayvanlarının sorunu için ivedilikle denetleme görevinizi yapın. Devlet yaşatır, kadim Anadolu kültürümüzü yok etmeyin" dedi.